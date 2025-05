Россияне планируют эксплуатировать захваченную Запорожскую АЭС: данные со спутника

Снимки со спутника свидетельствуют о плане россии по перезапуску захваченной украинской атомной электростанции. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Согласно новому отчету Greenpeace, россия строит линии электропередач на оккупированной южной части Украины, чтобы подключить к собственной сети захваченную ею крупную атомную электростанцию.

Это самое четкое свидетельство намерения москвы перезапустить и эксплуатировать автономный объект, несмотря на риски и призывы решить вопрос статуса станции в рамках мирных переговоров - говорится в сообщении.

Отчет Greenpeace, которым поделились с The New York Times, содержит спутниковые снимки, которые показывают, что с начала февраля россия строит более 50 миль линий электропередач и опор между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск, вдоль побережья Азовского моря. Спутниковые снимки были проверены The Times.

Исходя из места и направления работ, Greenpeace сообщил, что целью проекта было подключить новые линии электропередач к крупной подстанции вблизи Мариуполя, которая была подключена к Запорожской атомной электростанции, расположенной примерно в 140 милях к западу.

План путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от обеспечения новых линий электропередачи — это первое физическое доказательство этих планов — сказал специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина в интервью Шон Берни.

Точные планы москвы остаются неясными. Возникают вопросы относительно того, стремится ли она эксплуатировать станцию в послевоенной Украине, или делать это во время боевых действий. В любом случае, отмечают эксперты, россии нужно будет построить еще несколько линий, чтобы подключить Запорожскую электростанцию к собственной энергосистеме, а этот процесс займет определенное время.

Независимый украинский эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна заявила, что подключение станции к собственной энергосистеме было давней целью москвы, о чем говорилось в официальных заявлениях на протяжении всей войны.

Это был бы первый случай, когда воюющее государство захватило ядерный объект другой страны, а затем использовало его для собственных энергетических нужд. И это противоречило бы недавним усилиям администрации Трампа обсудить судьбу станции в рамках возможных мирных переговоров.

Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы Соединенные Штаты взяли под контроль украинские атомные электростанции, ссылаясь на проблемы безопасности и их экономический потенциал. В прошлом месяце Белый дом представил Киеву и его союзникам мирный план , который призвал рф вернуть станцию Украине, но под управление США. Согласно этому плану, объект будет поставлять электроэнергию Украине и россии.

россия категорически отклонила эту идею, а министр иностранных дел сергей лавров заявил CBS News , что Запорожской АЭС управляет российский ядерный гигант "росатом", и что он не считает, что "какие-либо изменения возможны". "росатом" и Министерство энергетики россии не сразу ответили на запрос о комментарии относительно строительства новых линий электропередач.

Недавнее строительство линии электропередач свидетельствует о том, что россия стремится не только сохранить станцию, но и использовать ее для питания собственной сети.

Дополнение

Построенная в советское время, Запорожская АЭС является крупнейшим ядерным энергетическим комплексом Европы. Ее шесть реакторов могут производить до шести гигаватт электроэнергии — достаточно для обеспечения электроэнергией всей Португалии — и они поставляли почти четверть электроэнергии Украины до начала войны в 2022 году.

Станция расположена в контролируемой россией части южной Запорожской области Украины, опасно близко к линии фронта, что делает безопасную эксплуатацию невозможной. Все шесть реакторов были постепенно остановлены после того, как Россия захватила объект, последний из которых был закрыт в 2023 году.

Напомним

По состоянию на 15 мая Запорожская атомная электростанция, находящаяся под российской оккупацией с 2022 года, уже более недели полагалась на одну линию электропередачи для обеспечения электроэнергией.

Ранее УНН писал, что российские оккупанты лишили свободы не менее 13 работников Запорожской атомной электростанции. Также захватчики продолжают использовать Запорожскую АЭС как военный объект.

В то же время Украина не имеет возможности осуществлять надлежащее расследование эксплуатационных событий на ЗАЭС. Это обусловлено нехваткой полноценной информации.