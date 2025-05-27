Россияне планируют эксплуатировать захваченную Запорожскую АЭС: данные со спутника

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив
13:16 • 8490 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
11:19 • 16119 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
08:04 • 39595 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 97547 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 181366 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 164966 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 170929 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 161750 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 113035 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 99756 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.4м/с
54%
746мм
Популярные новости

Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

27 мая, 06:05 • 73854 просмотра

Спелеологи обнаружили в мексиканской пещере Тлайокок артефакты исчезнувшей культуры

27 мая, 06:37 • 21612 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 60271 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

08:52 • 44932 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

09:48 • 37309 просмотра
публикации

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

13:16 • 8490 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 144241 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 534453 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 565974 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 514010 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Фридрих Мерц

Хакан Фидан

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Киев

Черниговская область

Саудовская Аравия

Катар

Оман

Реклама
УНН Lite

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

09:48 • 37461 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

08:52 • 45074 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 60415 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 57568 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 80747 просмотра
Актуальное

Дія (сервис)

КАБ-250

SpaceX Starship

Старлинк

Нью-Йорк Таймс

Россияне планируют эксплуатировать захваченную Запорожскую АЭС: данные со спутника

Киев • УНН

 • 100 просмотра

россия строит линии электропередач на оккупированной территории Украины, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Это свидетельствует о намерениях москвы эксплуатировать станцию.

Россияне планируют эксплуатировать захваченную Запорожскую АЭС: данные со спутника

Снимки со спутника свидетельствуют о плане россии по перезапуску захваченной украинской атомной электростанции. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Согласно новому отчету Greenpeace, россия строит линии электропередач на оккупированной южной части Украины, чтобы подключить к собственной сети захваченную ею крупную атомную электростанцию.

Это самое четкое свидетельство намерения москвы перезапустить и эксплуатировать автономный объект, несмотря на риски и призывы решить вопрос статуса станции в рамках мирных переговоров

- говорится в сообщении.

Отчет Greenpeace, которым поделились с The New York Times, содержит спутниковые снимки, которые показывают, что с начала февраля россия строит более 50 миль линий электропередач и опор между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск, вдоль побережья Азовского моря. Спутниковые снимки были проверены The Times.

Исходя из места и направления работ, Greenpeace сообщил, что целью проекта было подключить новые линии электропередач к крупной подстанции вблизи Мариуполя, которая была подключена к Запорожской атомной электростанции, расположенной примерно в 140 милях к западу.

План путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от обеспечения новых линий электропередачи — это первое физическое доказательство этих планов

— сказал специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина в интервью Шон Берни.

Точные планы москвы остаются неясными. Возникают вопросы относительно того, стремится ли она эксплуатировать станцию в послевоенной Украине, или делать это во время боевых действий. В любом случае, отмечают эксперты, россии нужно будет построить еще несколько линий, чтобы подключить Запорожскую электростанцию к собственной энергосистеме, а этот процесс займет определенное время.

Независимый украинский эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна заявила, что подключение станции к собственной энергосистеме было давней целью москвы, о чем говорилось в официальных заявлениях на протяжении всей войны.

Это был бы первый случай, когда воюющее государство захватило ядерный объект другой страны, а затем использовало его для собственных энергетических нужд. И это противоречило бы недавним усилиям администрации Трампа обсудить судьбу станции в рамках возможных мирных переговоров.

Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы Соединенные Штаты взяли под контроль украинские атомные электростанции, ссылаясь на проблемы безопасности и их экономический потенциал. В прошлом месяце Белый дом представил Киеву и его союзникам мирный план , который призвал рф вернуть станцию Украине, но под управление США. Согласно этому плану, объект будет поставлять электроэнергию Украине и россии.

россия категорически отклонила эту идею, а министр иностранных дел сергей лавров заявил CBS News , что Запорожской АЭС управляет российский ядерный гигант "росатом", и что он не считает, что "какие-либо изменения возможны". "росатом" и Министерство энергетики россии не сразу ответили на запрос о комментарии относительно строительства новых линий электропередач.

Недавнее строительство линии электропередач свидетельствует о том, что россия стремится не только сохранить станцию, но и использовать ее для питания собственной сети.

Дополнение

Построенная в советское время, Запорожская АЭС является крупнейшим ядерным энергетическим комплексом Европы. Ее шесть реакторов могут производить до шести гигаватт электроэнергии — достаточно для обеспечения электроэнергией всей Португалии — и они поставляли почти четверть электроэнергии Украины до начала войны в 2022 году.

Станция расположена в контролируемой россией части южной Запорожской области Украины, опасно близко к линии фронта, что делает безопасную эксплуатацию невозможной. Все шесть реакторов были постепенно остановлены после того, как Россия захватила объект, последний из которых был закрыт в 2023 году.

Напомним

По состоянию на 15 мая Запорожская атомная электростанция, находящаяся под российской оккупацией с 2022 года, уже более недели полагалась на одну линию электропередачи для обеспечения электроэнергией.

Ранее УНН писал, что российские оккупанты лишили свободы не менее 13 работников Запорожской атомной электростанции. Также захватчики продолжают использовать Запорожскую АЭС как военный объект.

В то же время Украина не имеет возможности осуществлять надлежащее расследование эксплуатационных событий на ЗАЭС. Это обусловлено нехваткой полноценной информации.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойнаЭкономикаполитика
Нью-Йорк Таймс
Белый дом
Азовское море
Запорожская атомная электростанция
Дональд Трамп
Португалия
Соединенные Штаты
Украина
Бердянск
Мариуполь
Brent
$63.91
Bitcoin
$109,615.20
S&P 500
$5,876.68
Tesla
$347.46
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,321.29
Ethereum
$2,648.21