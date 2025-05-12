Україна не має повної інформації про ситуацію на ЗАЕС, бо в звіті МАГАТЕ бракує даних

Україна не має змоги здійснювати належне розслідування експлуатаційних подій на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), що зумовлено браком повноцінної інформації. Єдиним джерелом даних залишається обмежений за змістом звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це йдеться у звіті Державна інспекція ядерного регулювання України про стан ядерної та радіаційної безпеки за 2024 рік.

Деталі

Згідно з офіційними даними, упродовж 2024 року було розглянуто 17 повідомлень про експлуатаційні події на атомних електростанціях України, а також 4 додаткових повідомлення. Однак усі дані щодо ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупаційних сил, надходять виключно зі звітів МАГАТЕ. Ці документи не містять достатнього обсягу технічних і аналітичних деталей, які необхідні для проведення ґрунтовного аналізу інцидентів або формулювання обґрунтованих висновків.

Відповідно до чинного законодавства та стандартів ядерної безпеки, відповідальність за фіксацію та моніторинг усіх експлуатаційних подій на ЗАЕС покладена на НАЕК "Енергоатом" як на експлуатуючу організацію. Проте через окупацію станції компанія фактично позбавлена доступу до майданчика та не має змоги виконувати свої обов’язки в повному обсязі.

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через російський удар

У звіті зазначено, що протягом 2024 року на ЗАЕС не було зафіксовано випадків перевищення встановлених нормативів щодо викидів газоаерозольних речовин, водних скидів радіоактивних матеріалів, а також вмісту радіонуклідів у поверхневих водах. Проте ця інформація базується виключно на неперевірених джерелах і не може вважатися повністю достовірною.

Крім того, українська сторона не володіє критично важливими даними, зокрема щодо сумарного індексу газоаерозольних викидів, обсягів скидів у водойми-охолоджувачі, а також радіаційного складу води за 2023–2024 роки. Така ситуація унеможливлює проведення екологічної оцінки стану навколишнього середовища в районі станції.

Ситуацію ускладнює і те, що у березні 2024 року не було здійснено заплановану переоцінку безпеки енергоблока №3, яка є необхідною умовою для обґрунтування подовження строку його експлуатації. Окупація об’єкта російськими військами унеможливлює проведення цього та інших регламентних заходів. Також були зупинені підготовчі роботи з довгострокової експлуатації енергоблоків №1, №2 та №6, включно з переоцінкою їхньої безпеки.

Таким чином, унаслідок відсутності контролю над ЗАЕС та обмеженого доступу до вичерпної інформації, українській стороні фактично заблокована можливість забезпечувати належний моніторинг і реагування на потенційні загрози, що становить серйозну небезпеку як для національної, так і для міжнародної ядерної безпеки.

Нагадаємо

Голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова під час зустрічі із представниками Міжнародної організації праці заявила про порушення трудових прав на Запорізькій АЕС, тимчасово окупованій рф.