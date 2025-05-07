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Шахед-136

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через російський удар

Київ • УНН

 • 3990 перегляди

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через російський обстріл. Станція отримує живлення лише однією лінією електропередачі, що становить загрозу для радіаційної безпеки.

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через російський удар

Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена внаслідок атаки, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

За даними відомства, наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції - це запорука безпечного її функціонування 

- зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Лише з українськими технічними працівниками: Зеленський про можливий формат менеджменту США над Запорізькою АЕС22.04.25, 20:12 • 6054 перегляди

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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