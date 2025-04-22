Лише з українськими технічними працівниками: Зеленський про можливий формат менеджменту США над Запорізькою АЕС
Київ • УНН
Президент наголосив, що для функціонування ЗАЕС потрібен український технічний персонал. Також він зазначив, що чув чутки про спільне управління станцією з американцями, але офіційних пропозицій не надходило.
Запорізька атомна електростанція може функціонувати лише у разі її обслуговування українськими технічними працівниками. У Сполучених Штатів нема таких можливостей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Запорізька АЕС сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Формат менеджменту США над цією станцією можливий лише разом з нашими технічними працівниками
Він додав, що в цьому контексті невирішеним залишається питання з персоналом станції, їх умов роботи, проживання і так далі.
Тут важливий доступ до води, інфраструктура для життя цих людей, вони громадяни України, безпека цих людей. Де вони будуть жити, що з їх дітьми? Багато питань. Що можна підписати або не підписати? На що можна погодитись або не погодитись. Якщо ця станція під рускімі, а завтра буде під американцями, то питання лишається: що з людьми?
Також Зеленський зазначив, що чув багато чуток щодо спільного управління ЗАЕС разом з американцями, проте жодних офіційних пропозицій не було.
Якщо американці з нами, рускіє пішли, ми робимо це разом, заробляємо гроші на енергетиці, я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув офіційної пропозиції, хоча чуток і меседжів багато
Доповнення
Представники Міжнародного агентства з ядерної безпеки, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, майже щодня чули вибухи і періодичні постріли за останній тиждень.
"Військові дії, як і раніше, ведуться поблизу ядерних об'єктів, наражаючи їхню безпеку на постійний ризик", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
МЗС України повідомило, що росія маніпулює ядерною безпекою, використовуючи окуповану ЗАЕС для шантажу Європи. Україна звернулась до міжнародних партнерів з закликом посилити тиск на росіян.