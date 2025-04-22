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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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The Guardian

Лише з українськими технічними працівниками: Зеленський про можливий формат менеджменту США над Запорізькою АЕС

Київ • УНН

 • 3930 перегляди

Президент наголосив, що для функціонування ЗАЕС потрібен український технічний персонал. Також він зазначив, що чув чутки про спільне управління станцією з американцями, але офіційних пропозицій не надходило.

Лише з українськими технічними працівниками: Зеленський про можливий формат менеджменту США над Запорізькою АЕС

Запорізька атомна електростанція може функціонувати лише у разі її обслуговування українськими технічними працівниками. У Сполучених Штатів нема таких можливостей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Запорізька АЕС сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Формат менеджменту США над цією станцією можливий лише разом з нашими технічними працівниками 

- пояснив Зеленський.

Він додав, що в цьому контексті невирішеним залишається питання з персоналом станції, їх умов роботи, проживання і так далі.

Тут важливий доступ до води, інфраструктура для життя цих людей, вони громадяни України, безпека цих людей. Де вони будуть жити, що з їх дітьми? Багато питань. Що можна підписати або не підписати? На що можна погодитись або не погодитись. Якщо ця станція під рускімі, а завтра буде під американцями, то питання лишається: що з людьми? 

- пояснив Глава держави.

Також Зеленський зазначив, що чув багато чуток щодо спільного управління ЗАЕС разом з американцями, проте жодних офіційних пропозицій не було.

Якщо американці з нами, рускіє пішли, ми робимо це разом, заробляємо гроші на енергетиці, я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув офіційної пропозиції, хоча чуток і меседжів багато 

- резюмував Президент.

Доповнення

Представники Міжнародного агентства з ядерної безпеки, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, майже щодня чули вибухи і періодичні постріли за останній тиждень. 

"Військові дії, як і раніше, ведуться поблизу ядерних об'єктів, наражаючи їхню безпеку на постійний ризик", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

МЗС України повідомило, що росія маніпулює ядерною безпекою, використовуючи окуповану ЗАЕС для шантажу Європи. Україна звернулась до міжнародних партнерів з закликом посилити тиск на росіян.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство закордонних справ України
Запорізька атомна електростанція
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