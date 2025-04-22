Лише з українськими технічними працівниками: Зеленський про можливий формат менеджменту США над Запорізькою АЕС

Запорізька атомна електростанція може функціонувати лише у разі її обслуговування українськими технічними працівниками. У Сполучених Штатів нема таких можливостей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Запорізька АЕС сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Формат менеджменту США над цією станцією можливий лише разом з нашими технічними працівниками

Він додав, що в цьому контексті невирішеним залишається питання з персоналом станції, їх умов роботи, проживання і так далі.

Тут важливий доступ до води, інфраструктура для життя цих людей, вони громадяни України, безпека цих людей. Де вони будуть жити, що з їх дітьми? Багато питань. Що можна підписати або не підписати? На що можна погодитись або не погодитись. Якщо ця станція під рускімі, а завтра буде під американцями, то питання лишається: що з людьми?

Також Зеленський зазначив, що чув багато чуток щодо спільного управління ЗАЕС разом з американцями, проте жодних офіційних пропозицій не було.

Якщо американці з нами, рускіє пішли, ми робимо це разом, заробляємо гроші на енергетиці, я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув офіційної пропозиції, хоча чуток і меседжів багато