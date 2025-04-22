Только с украинскими техническими работниками: Зеленский о возможном формате менеджмента США над Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция может функционировать только в случае ее обслуживания украинскими техническими работниками. У Соединенных Штатов нет таких возможностей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Запорожская АЭС сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав. Формат менеджмента США над этой станцией возможен только вместе с нашими техническими работниками

Он добавил, что в этом контексте нерешенным остается вопрос с персоналом станции, их условиями работы, проживания и так далее.

Здесь важен доступ к воде, инфраструктура для жизни этих людей, они граждане Украины, безопасность этих людей. Где они будут жить, что с их детьми? Много вопросов. Что можно подписать или не подписать? На что можно согласиться или не согласиться. Если эта станция под русскими, а завтра будет под американцами, то вопрос остается: что с людьми?

Также Зеленский отметил, что слышал много слухов о совместном управлении ЗАЭС вместе с американцами, однако никаких официальных предложений не было.

Если американцы с нами, русские ушли, мы делаем это вместе, зарабатываем деньги на энергетике, я думаю, что это нормально. Но я ни разу не слышал официального предложения, хотя слухов и месседжей много