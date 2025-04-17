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Майже щодня лунають вибухи і постріли: МАГАТЕ відзвітувало про ситуацію на ЗАЕС

Київ • УНН

 • 6636 перегляди

Експерти МАГАТЕ майже щодня фіксують вибухи та постріли біля ЗАЕС. Також повідомляється про виявлення безпілотників поблизу Південноукраїнської АЕС.

Майже щодня лунають вибухи і постріли: МАГАТЕ відзвітувало про ситуацію на ЗАЕС

Представники Міжнародного агентства з ядерної безпеки, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, майже щодня чули вибухи і періодичні постріли за останній тиждень. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, передає УНН.

Деталі

За словами генерального директора агентства Рафаеля Маріано Гроссі, основні ядерні об’єкти в Україні перебувають в небезпеці. Про це свідчать часті сигнали повітряної тривоги, регулярні вибухи поблизу та присутність ворожих безпілотників.

Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою та захистом в Україні залишається нестабільною.

Військові дії, як і раніше, ведуться поблизу ядерних об'єктів, наражаючи їхню безпеку на постійний ризик

– заявив генеральний директор МАГАТЕ.

Агентство продовжує контролювати та оцінювати ядерну безпеку на п'яти основних ядерних об'єктах України, включаючи окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Спеціалісти відвідали турбінні зали двох реакторних блоків, але росіяни їм відмовили у доступі до деяких частин приміщень.

На Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області групу МАГАТЕ проінформували, що у ніч з 11 на 12 квітня було виявлено п'ять безпілотників за 2 км від об’єкта. За даними звіту, спеціалісти МАГАТЕ чули постріли.

На Чорнобильській АЕС спостерігачі відвідали Новий безпечний конфайнмент над об'єктом "Укриття": також їм розповіли про стан об’єкта після влучання туди БПЛА у лютому 2025 року. З того моменту рівень радіації залишався в нормі, заявили в МАГАТЕ.

Нагадаємо

МЗС України повідомило, що росія маніпулює ядерною безпекою, використовуючи окуповану ЗАЕС для шантажу Європи. Україна звернулась до міжнародних партнерів з закликом посилити тиск на росіян.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька атомна електростанція
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