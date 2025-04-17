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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Практически ежедневно раздаются взрывы и выстрелы: МАГАТЭ отчиталось о ситуации на украинских АЭС

Киев • УНН

 • 3822 просмотра

Эксперты МАГАТЭ почти ежедневно фиксируют взрывы и выстрелы возле ЗАЭС. Также сообщается об обнаружении беспилотников вблизи Южноукраинской АЭС.

Практически ежедневно раздаются взрывы и выстрелы: МАГАТЭ отчиталось о ситуации на украинских АЭС

Представители Международного агентства по ядерной безопасности, работающие на Запорожской атомной электростанции, почти ежедневно слышали взрывы и периодические выстрелы за последнюю неделю. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, передает УНН.

Детали

По словам генерального директора агентства Рафаэля Мариано Гросси, основные ядерные объекты в Украине находятся в опасности. Об этом свидетельствуют частые сигналы воздушной тревоги, регулярные взрывы поблизости и присутствие вражеских беспилотников.

Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защитой в Украине остается нестабильной.

Военные действия по-прежнему ведутся вблизи ядерных объектов, подвергая их безопасность постоянному риску

– заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Агентство продолжает контролировать и оценивать ядерную безопасность на пяти основных ядерных объектах Украины, включая оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Специалисты посетили турбинные залы двух реакторных блоков, но россияне им отказали в доступе к некоторым частям помещений.

На Южноукраинской АЭС в Николаевской области группу МАГАТЭ проинформировали, что в ночь с 11 на 12 апреля было обнаружено пять беспилотников в 2 км от объекта. По данным отчета, специалисты МАГАТЭ слышали выстрелы.

На Чернобыльской АЭС наблюдатели посетили Новый безопасный конфайнмент над объектом "Укрытие": также им рассказали о состоянии объекта после попадания туда БПЛА в феврале 2025 года. С того момента уровень радиации оставался в норме, заявили в МАГАТЭ.

Напомним

МИД Украины сообщило, что россия манипулирует ядерной безопасностью, используя оккупированную ЗАЭС для шантажа Европы. Украина обратилась к международным партнерам с призывом усилить давление на россиян.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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