Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российского удара
Киев • УНН
Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов. Станция получает питание только по одной линии электропередачи, что представляет угрозу для радиационной безопасности.
В результате вражеского обстрела Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Одна из линий питания ЗАЭС обесточена в результате атаки, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
По данным ведомства, в настоящее время станция получает электроснабжение только по одной линии электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности.
Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС. Деоккупация станции - это залог безопасного ее функционирования
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Напомним, с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.