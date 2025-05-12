Украина не располагает полной информацией о ситуации на ЗАЭС, поскольку в отчете МАГАТЭ не хватает данных

Украина не имеет возможности осуществлять надлежащее расследование эксплуатационных событий на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что обусловлено нехваткой полноценной информации. Единственным источником данных остается ограниченный по содержанию отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в отчете Государственная инспекция ядерного регулирования Украины о состоянии ядерной и радиационной безопасности за 2024 год.

Детали

Согласно официальным данным, в течение 2024 года было рассмотрено 17 сообщений об эксплуатационных событиях на атомных электростанциях Украины, а также 4 дополнительных сообщения. Однако все данные по ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупационных сил, поступают исключительно из отчетов МАГАТЭ. Эти документы не содержат достаточного объема технических и аналитических деталей, необходимых для проведения основательного анализа инцидентов или формулирования обоснованных выводов.

В соответствии с действующим законодательством и стандартами ядерной безопасности, ответственность за фиксацию и мониторинг всех эксплуатационных событий на ЗАЭС возложена на НАЭК "Энергоатом" как на эксплуатирующую организацию. Однако из-за оккупации станции компания фактически лишена доступа к площадке и не имеет возможности выполнять свои обязанности в полном объеме.

Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российского удара

В отчете указано, что в течение 2024 года на ЗАЭС не было зафиксировано случаев превышения установленных нормативов по выбросам газоаэрозольных веществ, водных сбросов радиоактивных материалов, а также содержания радионуклидов в поверхностных водах. Однако эта информация основывается исключительно на непроверенных источниках и не может считаться полностью достоверной.

Кроме того, украинская сторона не владеет критически важными данными, в частности, относительно суммарного индекса газоаэрозольных выбросов, объемов сбросов в водоемы-охладители, а также радиационного состава воды за 2023-2024 годы. Такая ситуация делает невозможным проведение экологической оценки состояния окружающей среды в районе станции.

Ситуацию усложняет и то, что в марте 2024 года не была проведена запланированная переоценка безопасности энергоблока №3, которая является необходимым условием для обоснования продления срока его эксплуатации. Оккупация объекта российскими войсками делает невозможным проведение этого и других регламентных мероприятий. Также были остановлены подготовительные работы по долгосрочной эксплуатации энергоблоков №1, №2 и №6, включая переоценку их безопасности.

Таким образом, вследствие отсутствия контроля над ЗАЭС и ограниченного доступа к исчерпывающей информации, украинской стороне фактически заблокирована возможность обеспечивать надлежащий мониторинг и реагирование на потенциальные угрозы, что представляет серьезную опасность как для национальной, так и для международной ядерной безопасности.

Напомним

Председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во время встречи с представителями Международной организации труда заявила о нарушении трудовых прав на Запорожской АЭС, временно оккупированной рф.