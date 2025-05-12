Катування та робота під дулом автоматів: Україна заявила про порушення трудових прав фахівців на окупованій ЗАЕС

Голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова під час зустрічі із представниками Міжнародної організації праці заявила про порушення трудових прав на Запорізькій АЕС, тимчасово окупованій рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення профільного комітету у Telegram.

Це й побиття до смерті працівників, катування, робота під дулом автоматів, примус підписувати трудові договори та примус до вступу у російські профспілки, відмова у звʼязку з керівництвом, крадіжки окупаційними силами індивідуальних засобів захисту тощо – повідомила Галина Третьякова.

За її словами, МАГАТЕ визнає, що одна з причин відсутності до цього часу ядерного інциденту чи аварії з радіологічними наслідками для працівників-атомників, населення й довкілля полягає в "стійкості та відданості українського персоналу атомних електростанцій, який продовжує забезпечувати безпечну й надійну експлуатацію ядерних обʼєктів попри складні умови, в яких він виконує свою роботу".

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Нагадаємо

Запорізька АЕС 7 травня цього року знову опинилася під загрозою блекауту через російський обстріл. Станція отримує живлення лише однією лінією електропередачі, що становить загрозу для радіаційної безпеки.