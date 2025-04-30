США зможуть зайти на Запорізьку АЕС: у "росатомі" готові, однак чекають політичного рішення
Київ • УНН
У "росатомі" заявили, що готові обговорювати присутність США в Запорізькій АЕС, але за умов "політичного рішення". Раніше з'явилась інформація, що США розглядають нейтральний статус ЗАЕС.
Американський контроль на Запорізькій АЕС у рф вже не виключають. Обговорювати присутність США на українській станції готові у держкорпорації рф "росатом". Втім - за певних умов.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною
Про це заявив глава "росатома" олексій лихачов, у коментарі росЗМІ. Раніше видання WSJ повідомляло, що США розглядають можливість нейтрального статусу ЗАЕС, з контролем з боку Вашингтона.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський наголосив, що для функціонування ЗАЕС потрібен український технічний персонал.
росія відмовляється від поступок щодо Криму та ЗАЕС, наполягаючи на умовах, що рівносильні капітуляції України. Це підриває зусилля Трампа щодо досягнення миру.
США вимагатимуть від росії визнати право України на власну армію як частину мирної угоди.