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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
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кремль підриває зусилля Трампа зі встановлення тривалого миру - ISW

Київ • УНН

 • 322 перегляди

росія відмовляється від поступок щодо Криму та ЗАЕС, наполягаючи на умовах, що рівносильні капітуляції України. Це підриває зусилля Трампа щодо досягнення миру.

кремль підриває зусилля Трампа зі встановлення тривалого миру - ISW

росія підриває зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на нещодавнє інтерв’ю міністра закордонних справ рф сергій лаврова для CBS News, у якому той підтвердив, що "росія не веде переговорів щодо своєї території", коли його запитали про статус окупованого росією Криму. Він також заявив, що "не думає про можливі зміни", коли його запитали про те, чи готовий кремль розглянути питання про передачу контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС), що є однією з умов плану припинення конфлікту адміністрації Трампа.

Російські чиновники прийняли поправки до конституції, якими проголосили Крим, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області територіями Росії, і з тих пір спиралися на псевдоправову базу, яка стверджує, що окуповані українські території тепер є частиною росії "конституційно", щоб відмовитися від передачі будь-яких територій ... в рамках мирної угоди

- зазначають в ISW.

Там нагадують, що днями прессекретарка мзс росії марія захарова також заявила, що російські війська захоплять всю "територію росії", до якої, за її словами, входять Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області.

Нещодавні заяви лаврова та інших російських офіційних осіб прямо суперечать запропонованій адміністрацією Трампа мирній основі, яка ..., включає взаємні територіальні поступки, включаючи повернення Україні території в Харківській області та ЗАЕС

- йдеться у звіті.

Аналітики резюмують, що Україна залишається відкритою для "добросовісного діалогу з росією" та готова розглядати територіальні питання, тоді як росія не йде на поступки та наполягає на умовах, рівносильних капітуляції України.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з росією. На його переконання, це було б схоже на "капітуляцію".

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.

лавров та Рубіо поспілкувалися телефоном: про що йшла мова28.04.25, 02:06 • 726 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Інститут дослідження війни
Запорізька атомна електростанція
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