россия подрывает усилия президента США Дональда Трампа по достижению прочного мира в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на недавнее интервью министра иностранных дел россии сергея лаврова для CBS News, в котором тот подтвердил, что "россия не ведет переговоров относительно своей территории", когда его спросили о статусе оккупированного россией Крыма. Он также заявил, что "не думает о возможных изменениях", когда его спросили о том, готов ли кремль рассмотреть вопрос о передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), что является одним из условий плана прекращения конфликта администрации Трампа.

Российские чиновники приняли поправки к конституции, которыми провозгласили Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области территориями России, и с тех пор опирались на псевдоправовую базу, утверждающую, что оккупированные украинские территории теперь являются частью россии "конституционно", чтобы отказаться от передачи каких-либо территорий ... в рамках мирного соглашения - отмечают в ISW.

Там напоминают, что на днях пресс-секретарь МИД россии мария захарова также заявила, что российские войска захватят всю "территорию россии", в которую, по ее словам, входят Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Недавние заявления лаврова и других российских официальных лиц прямо противоречат предложенной администрацией Трампа мирной основе, которая ..., включает взаимные территориальные уступки, включая возвращение Украине территории в Харьковской области и ЗАЭС - говорится в отчете.

Аналитики резюмируют, что Украина остается открытой для "добросовестного диалога с россией" и готова рассматривать территориальные вопросы, тогда как россия не идет на уступки и настаивает на условиях, равносильных капитуляции Украины.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с россией. По его убеждению, это было бы похоже на "капитуляцию".

В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.

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