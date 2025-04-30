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США смогут зайти на Запорожскую АЭС: в "росатоме" готовы, однако ждут политического решения

Киев • УНН

 • 3034 просмотра

В "росатоме" заявили, что готовы обсуждать присутствие США в Запорожской АЭС, но при условии "политического решения". Ранее появилась информация, что США рассматривают нейтральный статус ЗАЭС.

США смогут зайти на Запорожскую АЭС: в "росатоме" готовы, однако ждут политического решения

Американский контроль на Запорожской АЭС в рф уже не исключают. Обсуждать присутствие США на украинской станции готовы в госкорпорации рф "росатом". Впрочем - при определенных условиях.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной

Об этом заявил глава "росатома" алексей лихачев, в комментарии росСМИ. Ранее издание WSJ сообщало, что США рассматривают возможность нейтрального статуса ЗАЭС, с контролем со стороны Вашингтона.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для функционирования ЗАЭС нужен украинский технический персонал

россия отказывается от уступок по Крыму и ЗАЭС, настаивая на условиях, равносильных капитуляции Украины. Это подрывает усилия Трампа по достижению мира.

США будут требовать от россии признать право Украины на собственную армию как часть мирного соглашения

Игорь Тележников

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