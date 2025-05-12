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Пытки и работа под дулом автоматов: Украина заявила о нарушениях трудовых прав специалистов на оккупированной ЗАЭС

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Галина Третьякова заявила о многочисленных нарушениях трудовых прав на ЗАЭС, включая избиения, пытки и принуждение к вступлению в российские профсоюзы. МАГАТЭ отмечает стойкость украинского персонала.

Пытки и работа под дулом автоматов: Украина заявила о нарушениях трудовых прав специалистов на оккупированной ЗАЭС

Глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во время встречи с представителями Международной организации труда заявила о нарушении трудовых прав на Запорожской АЭС, временно оккупированной рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение профильного комитета в Telegram.

Это и избиение до смерти работников, пытки, работа под дулом автоматов, принуждение подписывать трудовые договоры и принуждение к вступлению в российские профсоюзы, отказ в связи с руководством, кражи оккупационными силами индивидуальных средств защиты и т.д.

– сообщила Галина Третьякова.

По ее словам, МАГАТЭ признает, что одна из причин отсутствия до сих пор ядерного инцидента или аварии с радиологическими последствиями для работников-атомщиков, населения и окружающей среды заключается в "устойчивости и преданности украинского персонала атомных электростанций, который продолжает обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию ядерных объектов, несмотря на сложные условия, в которых он выполняет свою работу".

США смогут зайти на Запорожскую АЭС: в "росатоме" готовы, однако ждут политического решения30.04.25, 18:33 • 14786 просмотров

Напомним

Запорожская АЭС 7 мая этого года снова оказалась под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов. Станция получает питание только по одной линии электропередачи, что представляет угрозу для радиационной безопасности.

Лилия Набока

Лилия Набока

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