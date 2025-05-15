ЗАЕС вже тиждень залежить від однієї лінії електропередач через пошкодження - МАГАТЕ
Київ • УНН
ЗАЕС, під окупацією з 2022 року, вже понад тиждень живиться від однієї лінії електропередачі. Резервну лінію відключено 7 травня, а ремонт неможливий через бойові дії.
Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під російською окупацією з 2022 року, вже понад тиждень покладається на одну лінію електропередачі для забезпечення електроенергією. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає УНН.
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Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, резервна лінія електропередачі ЗАЕС на 330 кіловольтів (кВ) була відключена 7 травня. Після цього станція повністю залежить від єдиної робочої лінії на 750 кВ.
Також МАГАТЕ повідомило, що пошкодження сталося на території, контрольованій Україною, на певній відстані від станції, а український оператор електромережі наразі не може провести ремонти через активні бойові дії в цьому районі.
Крім того, зазначається, що шість реакторів ЗАЕС, що були зупинені в 2022 році, потребують зовнішнього живлення для охолодження пального та мінімізації ризику аварії.
Нагадаємо
російські окупанти позбавили волі щонайменше 13 працівників Запорізької атомної електростанції. Також загарбники продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військовий об’єкт.
Водночас Україна не має змоги здійснювати належне розслідування експлуатаційних подій на ЗАЕС. Це зумовлено браком повноцінної інформації.