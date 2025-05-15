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ЗАЭС уже неделю зависит от одной линии электропередач из-за повреждений – МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 524 просмотра

ЗАЭС, под оккупацией с 2022 года, уже более недели питается от одной линии электропередачи. Резервная линия отключена 7 мая, а ремонт невозможен из-за боевых действий.

ЗАЭС уже неделю зависит от одной линии электропередач из-за повреждений – МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция, находящаяся под российской оккупацией с 2022 года, уже больше недели полагается на одну линию электропередачи для обеспечения электроэнергией. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает УНН.

Детали

Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, резервная линия электропередачи ЗАЭС на 330 киловольт (кВ) была отключена 7 мая. После этого станция полностью зависит от единственной рабочей линии на 750 кВ.

Также МАГАТЭ сообщило, что повреждение произошло на территории, контролируемой Украиной, на некотором расстоянии от станции, а украинский оператор электросети пока не может провести ремонты из-за активных боевых действий в этом районе.

Кроме того, отмечается, что шесть реакторов ЗАЭС, которые были остановлены в 2022 году, нуждаются во внешнем питании для охлаждения топлива и минимизации риска аварии.

Напомним

российские оккупанты лишили свободы не менее 13 работников Запорожской атомной электростанции. Также захватчики продолжают использовать Запорожскую АЭС как военный объект.

В то же время Украина не имеет возможности осуществлять надлежащее расследование эксплуатационных событий на ЗАЭС. Это обусловлено нехваткой полноценной информации.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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