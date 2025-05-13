На тимчасово окупованій території окупанти незаконно позбавили волі 13 працівників Запорізької АЕС - Енергоатом
Київ • УНН
росія посилила тиск на українських працівників ЗАЕС, які відмовилися співпрацювати. Щонайменше 13 атомників позбавлені волі, є випадки катувань та зникнень.
У Запорізькій області від початку окупації найбільшої станції Європи росія почала безпрецедентний тиск на співробітників АЕС, які відмовились переходити на бік загарбників і підписувати "контракти" з росатомом. Про це пише УНН з посиланням на Енергоатом.
Деталі
Повідомляється, що близько п’яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар. НАЕК "Енергоатом" дбає про їх працевлаштування в інших підрозділах товариства. Наразі відомо про щонайменше про 13 працівників Запорізької АЕС, яких росіяни позбавили свободи на тимчасово окупованій території.
З-поміж цих осіб сімох "засудили" до ув'язнення, а троє досі перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Ще троє людей вважаються зниклими безвісті, їх доля лишається невідомою. Також на початку повномасштабного вторгнення росіяни закатували до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука.
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В той же час загарбники продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військовий об’єкт. В машинних залах блоків стоять військові автівки та зберігається вибухонебезпечна зброя. Обладнання станції дедалі більше деградує, і про жодний безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не йдеться.
Всі незаконно позбавлені свободи атомники повинні бути негайно звільнені з російського полону. Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під контроль її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту
Доповнення
Україна не має змоги здійснювати належне розслідування експлуатаційних подій на ЗАЕС, що зумовлено браком повноцінної інформації. Єдиним джерелом даних залишається обмежений за змістом звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).