На тимчасово окупованій території окупанти незаконно позбавили волі 13 працівників Запорізької АЕС - Енергоатом

У Запорізькій області від початку окупації найбільшої станції Європи росія почала безпрецедентний тиск на співробітників АЕС, які відмовились переходити на бік загарбників і підписувати "контракти" з росатомом. Про це пише УНН з посиланням на Енергоатом.

Повідомляється, що близько п’яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар. НАЕК "Енергоатом" дбає про їх працевлаштування в інших підрозділах товариства. Наразі відомо про щонайменше про 13 працівників Запорізької АЕС, яких росіяни позбавили свободи на тимчасово окупованій території.

З-поміж цих осіб сімох "засудили" до ув'язнення, а троє досі перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Ще троє людей вважаються зниклими безвісті, їх доля лишається невідомою. Також на початку повномасштабного вторгнення росіяни закатували до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука.

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В той же час загарбники продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військовий об’єкт. В машинних залах блоків стоять військові автівки та зберігається вибухонебезпечна зброя. Обладнання станції дедалі більше деградує, і про жодний безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не йдеться.

Всі незаконно позбавлені свободи атомники повинні бути негайно звільнені з російського полону. Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під контроль її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту