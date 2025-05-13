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На тимчасово окупованій території окупанти незаконно позбавили волі 13 працівників Запорізької АЕС - Енергоатом

Київ • УНН

 • 556 перегляди

росія посилила тиск на українських працівників ЗАЕС, які відмовилися співпрацювати. Щонайменше 13 атомників позбавлені волі, є випадки катувань та зникнень.

На тимчасово окупованій території окупанти незаконно позбавили волі 13 працівників Запорізької АЕС - Енергоатом

У Запорізькій області від початку окупації найбільшої станції Європи росія почала безпрецедентний тиск на співробітників АЕС, які відмовились переходити на бік загарбників і підписувати "контракти" з росатомом. Про це пише УНН з посиланням на Енергоатом.

Деталі

Повідомляється, що близько п’яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар. НАЕК "Енергоатом" дбає про їх працевлаштування в інших підрозділах товариства. Наразі відомо про щонайменше про 13 працівників Запорізької АЕС, яких росіяни позбавили свободи на тимчасово окупованій території.

З-поміж цих осіб сімох "засудили" до ув'язнення, а троє досі перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Ще троє людей вважаються зниклими безвісті, їх доля лишається невідомою. Також на початку повномасштабного вторгнення росіяни закатували до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука.

Рішення виїхати – непросте, але залишатися в умовах загрози, без правового захисту, під наглядом військових – ще небезпечніше

- зазначили в Енергоатомі.

Катування та робота під дулом автоматів: Україна заявила про порушення трудових прав фахівців на окупованій ЗАЕС12.05.25, 18:35 • 2672 перегляди

В той же час загарбники продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військовий об’єкт. В машинних залах блоків стоять військові автівки та зберігається вибухонебезпечна зброя. Обладнання станції дедалі більше деградує, і про жодний безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не йдеться.

Всі незаконно позбавлені свободи  атомники повинні бути негайно звільнені з російського полону. Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під контроль її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту

- зазначили в Енергоатомі.

Доповнення

Україна не має змоги здійснювати належне розслідування експлуатаційних подій на ЗАЕС, що зумовлено браком повноцінної інформації. Єдиним джерелом даних залишається обмежений за змістом звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька атомна електростанція
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