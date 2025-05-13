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На временно оккупированной территории оккупанты незаконно лишили свободы 13 работников Запорожской АЭС - Энергоатом

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Россия усилила давление на украинских работников ЗАЭС, отказавшихся сотрудничать. По меньшей мере 13 атомщиков лишены свободы, есть случаи пыток и исчезновений.

На временно оккупированной территории оккупанты незаконно лишили свободы 13 работников Запорожской АЭС - Энергоатом

В Запорожской области с начала оккупации крупнейшей станции Европы россия начала беспрецедентное давление на сотрудников АЭС, которые отказались переходить на сторону захватчиков и подписывать "контракты" с росатомом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Энергоатом.

Детали

Сообщается, что около пяти тысяч специалистов смогли покинуть временно оккупированный Энергодар. НАЭК "Энергоатом" заботится об их трудоустройстве в других подразделениях общества. Сейчас известно о по меньшей мере 13 работниках Запорожской АЭС, которых россияне лишили свободы на временно оккупированной территории.

Среди этих лиц семерых "приговорили" к заключению, а трое до сих пор находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров. Еще трое людей считаются пропавшими без вести, их судьба остается неизвестной. Также в начале полномасштабного вторжения россияне замучили до смерти водолаза ЗАЭС Андрея Гончарука.

Решение уехать – непростое, но оставаться в условиях угрозы, без правовой защиты, под наблюдением военных – еще опаснее

- отметили в Энергоатоме.

Пытки и работа под дулом автоматов: Украина заявила о нарушениях трудовых прав специалистов на оккупированной ЗАЭС 12.05.25, 18:35 • 2670 просмотров

В то же время захватчики продолжают использовать Запорожскую АЭС как военный объект. В машинных залах блоков стоят военные автомобили и хранится взрывоопасное оружие. Оборудование станции все больше деградирует, и ни о каком безопасном сценарии перезапуска ЗАЭС речь не идет.

Все незаконно лишенные свободы  атомщики должны быть немедленно освобождены из российского плена. Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под контроль ее законного оператора – Энергоатома, а россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента

- отметили в Энергоатоме.

Дополнение

Украина не имеет возможности осуществлять надлежащее расследование эксплуатационных событий на ЗАЭС, что обусловлено нехваткой полноценной информации. Единственным источником данных остается ограниченный по содержанию отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Международное агентство по атомной энергии
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Украина
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