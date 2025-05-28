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Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"
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07:55 • 2098 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

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Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Київ • УНН

 • 2092 перегляди

Міністр енергетики України заявив, що спроби росіян запустити енергоблоки ЗАЕС можуть мати небезпечні наслідки. Він закликав МАГАТЕ не допустити катастрофічного сценарію.

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Спроби запуску енергоблоків Запорізької атомної електростанції з боку російських представників можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Про це заявив журналісту УНН міністр енергетики України Герман Галущенко.

Реакція Міненерго на інформацію The New York Times про плани рф щодо перезапуску ЗАЕС

The New York Times заявило, що знімки із супутника свідчать про план росії щодо перезапуску захоплення Запорізької атомної електростанції.

Згідно з новим звітом Greenpeace, росія будує лінію електропередач на окупованій південній частині України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею велику атомну електростанцію.

Будь-які дії російських окупантів на Запорізькій АЕС є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці. ЗАЕС залишається для росіян інструментом шантажу всієї цивілізованої міжнародної спільноти. На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу, а спроби запуску енергоблоків з боку російських представників можуть призвести до непередбачуваних наслідків

- заявив Галущенко.

Тому міністр закликав європейську спільноту, МАГАТЕ не допустити реалізації окупантами катастрофічного сценарію.

Резолюція Генеральної конференції МАГАТЕ вимагає негайного звільнення росіянами окупованого об’єкта, стратегічна для ядерної безпеки світу станція має бути деокупована!

- наголосив Галущенко.

Ситуація на окупованій рф ЗАЕС

Галущенко зазначив, що якщо дозволити росії продовжувати окупацію найбільшої в Європі ядерної електростанції - це стане серйозним викликом для всього світу.

Запорізька АЕС перебуває в окупації вже понад три роки. І попри низку резолюцій, ухвалених Генеральною конференцією МАГАТЕ чи Радою керуючих, які вимагають від росії негайно вивести війська з об’єкту, - нічого досі не відбулося. Станція вже вісім разів повністю знеструмлювалася. І це становить серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці, навіть якщо станція не працює. Адже там досі зберігаються ядерні матеріали і Україна постачає електроенергію для підтримки систем безпеки

- розповів Галущенко.

Він нагадав, що Україна подає електрику зі свого боку, але має лише дві лінії, і час від часу атаки росіян знищують одну з них. І це несе великі загрози.

Міністр зазначив, що схожа ситуація була і з атомними електростанціями, що розташовані на підконтрольній Україні території - під час масованих атак на енергетичну інфраструктуру ми неодноразово фіксували аварійні відключення енергоблоків.

І це також доволі складна ситуація, коли станція залишається без зовнішнього електроживлення. Слід визнати, що це, на жаль, один крок до ядерної аварії. Це - типовий сценарій Фукусіми. Окупація ЗАЕС - серйозний виклик для розвитку ядерної енергетики у всьому світі. Це українська атомна електростанція і вона має бути негайно повернута Україні

- наголосив Галущенко.

Міністр зауважив, що не можна дозволяти змінювати міжнародні стандарти та правила у сфері ядерної безпеки та захищеності. Якщо дозволити це бодай один раз - вся система буде зруйнована.

Якщо ситуація з Запорізькою атомною електростанцією залишиться без змін, це стане величезним викликом для інвестування у ядерну галузь у майбутньому. Сьогодні ми говоримо про ядерне відродження у світі і можна згадати декларацію конференції ООН зі зміни клімату COP28 щодо потроєння обсягів ядерної генерації до 2050 року. Без цього неможливо досягти цілей зеленої трансформації

- сказав Галущенко.

Доповнення

Побудована за радянських часів, Запорізька АЕС є найбільшим ядерним енергетичним комплексом Європи. Їх шість реакторів можуть виробляти до шести гігават електроенергії - достатньо для забезпечення електроенергією в усій Португалії - і вони постачали майже тверду електроенергію України до початку війни у 2022 році.

Станція розташована в контрольованій росії частини південної Запорізької області України, небезпечно близько до лінії фронту, що зробить можливим виконання операції. Усі шість реакторів були зупинені після того, як росія захопила об’єкт, останній з яких був закритий у 2023 році.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
Міжнародне агентство з атомної енергії
The New York Times
Організація Об'єднаних Націй
Запорізька атомна електростанція
Герман Галущенко
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