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Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

Киев • УНН

 • 3062 просмотра

В Гонконге выбрали имена для первых местных детенышей панды. По результатам голосования малышей назвали Jia Jia и De De, что означает счастье семьи и успех.

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

Первым местным детенышам гигантской панды в Гонконге после масштабного голосования на конкурсе выбрали имена. Малышей назвали Jia Jia и De De. Об этом сообщает Phys.Org, передает УНН.

Детали

Имена медвежат, которых еще ласково называют "Старшая сестра" и "Младший брат", были объявлены во время церемонии в Оушен-парке, тематическом заведении, где живут малыши, их родители и еще две гигантские панды, которых привезли из материкового Китая в прошлом году.

Именно эти имена победили в масштабном конкурсе, на который поступило более 35 700 предложений.

Китайский иероглиф "Jia" (家), который использовали для имени маленькой самки панды, несет в себе послание поддержки, а также отображает элемент семьи и ощущение благодати. По словам представителей парка, имя воплощает процветание семей и нации, а также счастье народа.

Китайский иероглиф "De" (的), который использовали для имени детеныша-мальчика, означает успех, неся коннотацию того, что Гонконг успешен во всем. Кроме того, он имеет такое же произношение, как и китайский иероглиф, означающий добродетель, сообщили в парке, что свидетельствует о том, что большие панды обладают добродетелями, которые ценят китайцы.

Председатель правления Ocean Park Пауло Понг отметил, что их заведение придерживается традиции, используя произношение английских имен панд в китайском написании. Он сказал, что "Jia" обозначает "старшая сестра", тогда как "De De" означает "младший брат". Кантонский диалект является родным языком многих гонконгцев.

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Это очень позитивная пара имен. Они креативные и несут животворный заряд и оптимизм

- сказал он.

Медвежата, живущие со своей мамой, во время церемонии презентации имен привлекли много посетителей. Люди выстроились в очередь, чтобы увидеть малышей. .Jia Jia на публике рьяно исследовала скалу и гуляла по ее поверхности, в то время как De De вылез на высокое дерево и резвился на его ветвях.

Рождение близнецов в августе сделало их мать Ying Ying самой старой мамой панд в мире. Ведь она родила своих первых малышей в позднем зрелом возрасте. Их популярность среди жителей, посетителей и в социальных сетях вселила надежды на рост туризма в городе, где политики ставят на развитие коммерческих возможностей проекта "экономика панд".

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Администрация Гонконга следит за тем, поможет ли содержание шести панд в парке возродить его бизнес. Особенно учитывая, что уход за этими животными в неволе является дорогим. В прошлом финансовом году Ocean Park зафиксировал дефицит в размере 71,6 млн гонконгских долларов (9,2 млн долларов США).

Напомним

В марте гонконгские детеныши-близнецы панды "Старшая сестра" и "Младший брат" впервые были показаны посетителям парка больших панд Ocean Park. На публику они вышли вместе со своей матерью Ин Ин. Близнецы родились 15 августа прошлого года.

Лилия Набока

Лилия Набока

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