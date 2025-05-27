Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

Первым местным детенышам гигантской панды в Гонконге после масштабного голосования на конкурсе выбрали имена. Малышей назвали Jia Jia и De De. Об этом сообщает Phys.Org, передает УНН.

Детали

Имена медвежат, которых еще ласково называют "Старшая сестра" и "Младший брат", были объявлены во время церемонии в Оушен-парке, тематическом заведении, где живут малыши, их родители и еще две гигантские панды, которых привезли из материкового Китая в прошлом году.

Именно эти имена победили в масштабном конкурсе, на который поступило более 35 700 предложений.

Китайский иероглиф "Jia" (家), который использовали для имени маленькой самки панды, несет в себе послание поддержки, а также отображает элемент семьи и ощущение благодати. По словам представителей парка, имя воплощает процветание семей и нации, а также счастье народа.

Китайский иероглиф "De" (的), который использовали для имени детеныша-мальчика, означает успех, неся коннотацию того, что Гонконг успешен во всем. Кроме того, он имеет такое же произношение, как и китайский иероглиф, означающий добродетель, сообщили в парке, что свидетельствует о том, что большие панды обладают добродетелями, которые ценят китайцы.

Председатель правления Ocean Park Пауло Понг отметил, что их заведение придерживается традиции, используя произношение английских имен панд в китайском написании. Он сказал, что "Jia" обозначает "старшая сестра", тогда как "De De" означает "младший брат". Кантонский диалект является родным языком многих гонконгцев.

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Это очень позитивная пара имен. Они креативные и несут животворный заряд и оптимизм - сказал он.

Медвежата, живущие со своей мамой, во время церемонии презентации имен привлекли много посетителей. Люди выстроились в очередь, чтобы увидеть малышей. .Jia Jia на публике рьяно исследовала скалу и гуляла по ее поверхности, в то время как De De вылез на высокое дерево и резвился на его ветвях.

Рождение близнецов в августе сделало их мать Ying Ying самой старой мамой панд в мире. Ведь она родила своих первых малышей в позднем зрелом возрасте. Их популярность среди жителей, посетителей и в социальных сетях вселила надежды на рост туризма в городе, где политики ставят на развитие коммерческих возможностей проекта "экономика панд".

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Администрация Гонконга следит за тем, поможет ли содержание шести панд в парке возродить его бизнес. Особенно учитывая, что уход за этими животными в неволе является дорогим. В прошлом финансовом году Ocean Park зафиксировал дефицит в размере 71,6 млн гонконгских долларов (9,2 млн долларов США).

Напомним

В марте гонконгские детеныши-близнецы панды "Старшая сестра" и "Младший брат" впервые были показаны посетителям парка больших панд Ocean Park. На публику они вышли вместе со своей матерью Ин Ин. Близнецы родились 15 августа прошлого года.