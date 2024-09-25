Финский зоопарк вернет в Китай двух панд из-за дорогостоящего содержания животных

Финляндский зоопарк "Эхтари" вернет двух панд Луми и Пири обратно в Китай. В зоопарке заявили, что причиной этому является то, что содержание животных оказалось слишком дорогим. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Как пишет издание, финский зоопарк планирует вернуть обратно в Китай двух панд Луми и Пири из-за роста стоимости их содержания. Отмечается, что панд привезли в Финляндию в январе 2018 года, через несколько месяцев после того, как президент Китая Си Цзиньпин посетил скандинавскую страну и подписал совместное соглашение о защите животных.

"Соглашение с Финляндией предусматривало пребывание панд 15 лет, но вместо этого панды вскоре уйдут на месячный карантин, прежде чем их отправят обратно в Китай. Зоопарк инвестировал более 8 млн евро в заведение, где живут животные, и столкнулся с ежегодными расходами в размере 1,5 миллиона евро на их содержание. Зоопарк надеялся, что панды привлекут посетителей в центральную Финляндию, но в прошлом году заявил, что вместо этого накопил растущие долги, поскольку пандемия сдерживала путешествия", - добавляет издание.

Напомним

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