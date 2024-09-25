Фінський зоопарк поверне до Китаю двох панд через дороге утримання тварин

Фінляндський зоопарк "Ехтарі" поверне двох панд Лумі та Пірі назад до Китаю. В зоопарку заявили, що причиною цьому є те, що утримування тварин виявилося занадто дорогим. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

Як пише видання, фінський зоопарк планує повернути назад до Китаю двох панд Лумі та Пірі через зростання вартості їх утримання. Зазначається, що панд привезли до Фінляндії в січні 2018 року, через кілька місяців після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав скандинавську країну та підписав спільну угоду про захист тварин.

"Угода з Фінляндією передбачала перебування панд 15 років, але натомість панди незабаром підуть на місячний карантин, перш ніж їх відправлять назад до Китаю. Зоопарк інвестував понад 8 млн євро у заклад, де живуть тварини, і зіткнувся з щорічними витратами в розмірі 1,5 мільйона євро на їх утримання. Зоопарк сподівався, що панди привернуть відвідувачів до центральної Фінляндії, але минулого року заявив, що натомість накопичив зростаючі борги, оскільки пандемія стримувала подорожі", - додає видання.

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