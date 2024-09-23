Полярники показали відео тюленятко, яке цьогоріч першим народилося біля "Вернадського"
Київ • УНН
Національний антарктичний науковий центр опублікував відео першого тюленяти, народженого цього року біля української станції "Академік Вернадський". Науковці показали, як малюк змінився за кілька днів та як спілкується з матір'ю.
Національний антарктичний науковий центр опублікував у Facebook відео, на якому видно, як за кілька днів змінилося тюленя, що першим народилося цього року біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", пише УНН.
Нещодавно ми розповідали, що біля станції народилося перше тюленятко Ведделла цього року. Показуємо неймовірно миле відео з малюком у різні дні його життя. Погляньте, як ніжно він пригортається до матусі та спілкується з нею,
До речі, за цей час біля "Вернадського" народилося ще одне тюленя. Але про це розкажемо окремо, - додали науковці.
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