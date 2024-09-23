Полярники показали відео тюленятко, яке цьогоріч першим народилося біля "Вернадського"

Національний антарктичний науковий центр опублікував у Facebook відео, на якому видно, як за кілька днів змінилося тюленя, що першим народилося цього року біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", пише УНН.

Нещодавно ми розповідали, що біля станції народилося перше тюленятко Ведделла цього року. Показуємо неймовірно миле відео з малюком у різні дні його життя. Погляньте, як ніжно він пригортається до матусі та спілкується з нею, - ідеться у повідомленні.

До речі, за цей час біля "Вернадського" народилося ще одне тюленя. Але про це розкажемо окремо, - додали науковці.

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