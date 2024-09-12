Українські полярники зафіксували полювання горбатого кита бульбашковою сіткою
Київ • УНН
Біолог станції "Академік Вернадський" зняв на відео, як горбатий кит полює за допомогою бульбашкової сітки. Кит створює кільце навколо здобичі, а потім виринає через центр, збираючи їжу в рот.
Українські полярники станції "Академік Вернадський" показали, як горбаті кити полюють на здобич за допомогою бульбашкової сітки. Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру, передає УНН.
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Полярники розповіли, що кити закручують спіралі навколо зграї риби чи крилю, примушуючи здобич скупчуватися, а тоді заковтують її. Це називається бульбашковою сіткою.
"Зазвичай у таких полюваннях беруть участь групи горбанів, однак дослідники спостерігали випадки, коли бульбашкову сітку робив один кит Такий момент саме вдалося зафіксувати на відео біологу Вадиму Ткаченку", - йдеться у повідомленні.
Науковці вказують, що на відео можна побачити, як кит зробив навколо здобичі кільце, а потім виплив нагору через центр. Під час випливання він завдяки великим горловим складкам зібрав у рот все навкруги. Потім складки розкрились, дозволяючи набрати великий об'єм води, яку кити виштовхують через пластини вуса, залишаючи всередині здобич.
"Попри великий рот ці тварини можуть проковтнути обмежену кількість їжі, оскільки мають вузьку глотку. Максимально вона розтягується лише до розміру кавуна", - додали науковці.
Надзвичайно рідкісне явище: українські полярники зафіксували південне полярне сяйво14.08.24, 13:59 • 113496 переглядiв