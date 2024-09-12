Украинские полярники зафиксировали охоту горбатого кита пузырьковой сетью

Украинские полярники станции "Академик Вернадский" показали, как горбатые киты охотятся на добычу с помощью пузырьковой сети. Об этом говорится на Facebook-странице Национального антарктического научного центра, передает УНН.

Детали

Полярники рассказали, что киты закручивают спирали вокруг стаи рыбы или криля, заставляя добычу скапливаться, а потом заглатывают ее. Это называется пузырьковой сетью.

"Обычно в таких охотах участвуют группы горбанов, однако исследователи наблюдали случаи, когда пузырьковую сетку делал один кит Такой момент как раз удалось зафиксировать на видео биологу Вадиму Ткаченко", - говорится в сообщении.

Ученые указывают, что на видео можно увидеть, как кит сделал вокруг добычи кольцо, а затем выплыл наверх через центр. Во время выплытия он благодаря большим горловым складкам собрал в рот все вокруг. Затем складки раскрылись, позволяя набрать большой объем воды, которую киты выталкивают через пластины уса, оставляя внутри добычу.

"Несмотря на большой рот эти животные могут проглотить ограниченное количество пищи, поскольку имеют узкую глотку. Максимально она растягивается только до размера арбуза", - добавили ученые.

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