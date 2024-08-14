Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

Украинские полярники зафиксировали уникальное явление - южное полярное сияние или aurora australis. Это можно увидеть чрезвычайно редко. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

Отмечается, что фиксация южного сияния состоялась ночью 12 августа - тогда же, когда в некоторых регионах Украины можно было наблюдать северное сияние.

Ученые объясняют, что южное полярное сияние является чрезвычайно редким по нескольким причинам. Во-первых, этот район находится достаточно далеко от южного магнитного полюса Земли. Во-вторых, там постоянно очень облачно.

Чтобы сияние было видно возле "Вернадского", должны происходить сильные возмущения магнитного поля Земли. Это бывает нечасто. Приборами мы регистрируем такие события в нашей геомагнитной обсерватории - кстати, она сейчас одна из лучших во всей Антарктике. Однако увидеть сияние глазами и зафиксировать на фото - большая удача, за мои восемь зимовки это произошло едва ли не впервые. Потому что в основном когда приборы показывают значительные изменения магнитного поля, то у нас или небо затянуто облаками, или же летний период, когда почти все время светло - отметил геофизик 29-й УАЭ Юрий Отруба.

Ученая 29-й УАЭ Анна Соина отметила, что, на первый взгляд, выглядело как легкая белая мгла, немного с розовым оттенком. Однако благодаря фото полярники смогли полностью рассмотреть уникальное явление.

Когда мы эту мглу сфотографировали, то поняли, что это и есть сияние, на фото проявились зеленый и фиолетовый цвета - добавляет геофизик.

Напомним

В ночь на 13 августа 2024 года над Днепром и другими регионами Украины было замечено полярное сияние. Это редкое оптическое явление возникает в верхних слоях атмосферы под воздействием заряженных частиц.