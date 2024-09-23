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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9796 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Киев  •  УНН

 • 121040 просмотра

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Национальный антарктический научный центр опубликовал видео первого тюлененка, рожденного в этом году возле украинской станции "Академик Вернадский". Ученые показали, как малыш изменился за несколько дней и как общается с матерью.

Национальный антарктический научный центр опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как за несколько дней изменился тюлень, который первым родился в этом году возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", пишет УНН.

Недавно мы рассказывали, что возле станции родился первый тюлененок Ведделла в этом году. Показываем невероятно милое видео с малышом в разные дни его жизни. Посмотрите, как нежно он прижимается к маме и общается с ней,

- говорится в сообщении.

Кстати, за это время возле "Вернадского" родился еще один тюлень. Но об этом расскажем отдельно, -  добавили ученые.

Украинские полярники зафиксировали охоту горбатого кита пузырьковой сетью12.09.24, 04:00 • 23312 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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