Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"
Киев • УНН
Национальный антарктический научный центр опубликовал видео первого тюлененка, рожденного в этом году возле украинской станции "Академик Вернадский". Ученые показали, как малыш изменился за несколько дней и как общается с матерью.
Национальный антарктический научный центр опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как за несколько дней изменился тюлень, который первым родился в этом году возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", пишет УНН.
Недавно мы рассказывали, что возле станции родился первый тюлененок Ведделла в этом году. Показываем невероятно милое видео с малышом в разные дни его жизни. Посмотрите, как нежно он прижимается к маме и общается с ней,
Кстати, за это время возле "Вернадского" родился еще один тюлень. Но об этом расскажем отдельно, - добавили ученые.
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