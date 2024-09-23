Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Национальный антарктический научный центр опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как за несколько дней изменился тюлень, который первым родился в этом году возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", пишет УНН.

Недавно мы рассказывали, что возле станции родился первый тюлененок Ведделла в этом году. Показываем невероятно милое видео с малышом в разные дни его жизни. Посмотрите, как нежно он прижимается к маме и общается с ней,