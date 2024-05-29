"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

Пекин вернет гигантских панд в Национальный зоопарк Вашингтона в США до конца года, заявила в среду первая леди США Джилл Байден и официальные лица в неожиданном заявлении, сигнализирующем о новой эре "дипломатии панд" между двумя сверхдержавами, пишет УНН со ссылкой на AFP.

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"Мы очень рады, что дети из ближнего и дальнего зарубежья снова смогут насладиться волшебными и радостными приключениями гигантских панд в нашем национальном зоопарке", - написала первая леди США на X.

Китай отправит новую пару по имени Бао Ли и Цин Бао в соответствии с 10-летним соглашением о разведении и исследованиях, говорится в заявлении зоопарка, отмечая "исторический момент", который продемонстрировал преимущества его партнерства с Пекином.

"Мы очень рады объявить, что следующий раздел нашего партнерства по разведению и охране природы начинается с прибытия двух новых медведей, в том числе потомка нашего любимого семейства панд, в Вашингтон, округ Колумбия", - сказала Брэнди Смит из Смитсоновского Национального Зоопарка и Института природоохранной биологии.

Панды будут находиться на карантине в домике для панд не менее 30 дней под наблюдением команды к зрителям, диетологам и ветеринарам.

В зоопарке сообщили, что у них будет еще несколько недель, чтобы освоиться в новой среде обитания перед публичным дебютом, дата которого еще не была объявлена.

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На фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином в Соединенных Штатах осталось всего несколько черно-белых медведей, причем три из них покинули Национальный зоопарк в Вашингтоне шесть месяцев назад.

Но глава Китая Си Цзиньпин заявил после встречи с президентом США Джо Байденом на саммите в Калифорнии в ноябре прошлого года, что Китай может отправить новых панд в качестве "посланников дружбы между китайским и американским народами".

Си Цзиньпин дал понять, что в США прибудет больше панд. Их называют символом дружбы двух стран

Белый дом заявил, что рад иметь больше таких медведей.

Китай использует так называемую "дипломатию панд" с 1972 года, когда первые животные были отправлены в Соединенные Штаты в качестве подарка после исторического визита тогдашнего президента США Ричарда Никсона в коммунистическую страну.

Напряженные отношения между соперничающими супердержавами в последние годы вынудили Пекин отозвать некоторых панд домой.

Последние оставшиеся панды в Соединенных Штатах в зоопарке Атланты должны вернуться в Китай в конце этого года, хотя в феврале Китай объявил о планах отправить новую пару гигантских панд в зоопарк Сан-Диего.