"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  86594 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  82977 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  101395 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  94220 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103028 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101705 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124938 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120074 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118410 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111229 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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28 мая 2024, 07:13  •  177873 просмотра
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Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  176818 просмотра

"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

Пекин отправит новую пару гигантских панд по имени Бао Ли и Цин Бао в Вашингтонский национальный зоопарк в США в рамках 10-летнего соглашения, которое ознаменует новую эру "дипломатии панд" между двумя сверхдержавами.

Новости Мира •   •  1072 просмотра
"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

Литва передаст Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО

Литва одобрила выделение 13,5 миллионов евро на приобретение радаров воздушного наблюдения для Украины в рамках возглавляемой Германией коалиции по укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  2046 просмотра
Литва передаст Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО

Репарационный заем: в НБУ рассказали о новаторском финансовом инструменте

Глава Национального банка Украины предложил инновационный механизм "репарационного кредита", при котором Украина будет получать долгосрочные займы от партнеров с обеспечением в виде требований Украины о возмещении ущерба от россии и гарантий из замороженных российских резервов, которые будут использоваться в случае отказа россии выплачивать репарации.

Экономика •   •  2138 просмотра
Репарационный заем: в НБУ рассказали о новаторском финансовом инструменте

Враг обстреливает в донецкие громады в полном объеме, гуманитарную помощь доставлять сложно-Филашкин

Из-за усиления российских обстрелов дополнительные населенные пункты в Донецкой области требуют принудительной эвакуации, поскольку противник ведет массированный обстрел населенных пунктов и затрудняет доставку гуманитарной помощи.

Общество •   •  2782 просмотра
Враг обстреливает в донецкие громады в полном объеме, гуманитарную помощь доставлять сложно-Филашкин

В Украине испытали роботизированную технику для спасения людей с поля боя

Министерство обороны Украины совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Генштабом ВСУ протестировали роботизированное оборудование украинских производителей для медицинской эвакуации с поля боя.

Война •   •  2638 просмотра
В Украине испытали роботизированную технику для спасения людей с поля боя

В ЕС надеются согласовать переговорные рамки для Украины и Молдовы на следующей неделе - Euractiv

Государства-члены ЕС намерены согласовать переговорные рамки для начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой в первую неделю июня, хотя Венгрия по-прежнему выдвигает возражения по некоторым вопросам.

политика •   •  2370 просмотра
В ЕС надеются согласовать переговорные рамки для Украины и Молдовы на следующей неделе - Euractiv

Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил команду Национального превентивного механизма в исправительную колонию в Полтавской области после получения информации о пытках и издевательствах над заключенными там.

Общество •   •  2985 просмотра
Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине

Оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены

Сегодня днем россияне трижды обстреляли город Лиман - повредили 3 двухэтажки и 3 админздания. По меньшей мере 8 человек ранены.

Война •   •  4173 просмотра
Оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены

Поддерживает войну и помогает армии рф: глава оккупационной региональной национально-культурной автономии крымских татар получил подозрение

Оккупационному главе региональной национально-культурной автономии крымских татар в Крыму грозит до 12 лет тюремного заключения за сотрудничество с россией, отрицание ее вооруженной агрессии против Украины и поддержку армии рф.

Война •   •  4766 просмотра
Поддерживает войну и помогает армии рф: глава оккупационной региональной национально-культурной автономии крымских татар получил подозрение

В Польше двое украинских подростков погибли в ДТП: убегали от полиции на скорости 150 км / сек-СМИ

Двое украинских подростков погибли в Польше после погони с полицией на скорости 150 км/ч, в результате которой их автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

Новости Мира •   •  4334 просмотра
В Польше двое украинских подростков погибли в ДТП: убегали от полиции на скорости 150 км / сек-СМИ