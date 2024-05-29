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"Дипломатія панд" повертається: Китай відправляє двох ведмедів до Вашингтона

Київ • УНН

 • 20357 перегляди

Пекін відправить нову пару гігантських панд на ім'я Бао Лі та Цін Бао до Вашингтонського національного зоопарку в США в межах 10-річної угоди, що ознаменує нову еру "дипломатії панд" між двома наддержавами.

Пекін поверне гігантських панд до Національного зоопарку Вашингтона у США до кінця року, заявила в середу перша леді США Джилл Байден і офіційні особи в несподіваній заяві, що сигналізує про нову еру "дипломатії панд" між двома наддержавами, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"Ми дуже раді, що діти з ближнього та далекого зарубіжжя знову зможуть насолодитися чарівними та радісними пригодами гігантських панд у нашому національному зоопарку", - написала перша леді США на X.

Китай відправить нову пару на ім'я Бао Лі та Цін Бао відповідно до 10-річної угоди про розведення та дослідження, ідеться в заяві зоопарку, відзначаючи "історичний момент", який продемонстрував переваги його партнерства з Пекіном.

"Ми дуже раді оголосити, що наступний розділ нашого партнерства з розведення та охорони природи починається з прибуття двох нових ведмедів, у тому числі нащадка нашого улюбленого сімейства панд, у Вашингтон, округ Колумбія", - сказала Бренді Сміт зі Смітсонівського національного зоопарку та інституту природоохоронної біології.

Панди будуть перебувати на карантині в будиночку для панд щонайменше 30 днів під наглядом команди доглядачів, дієтологів і ветеринарів.

У зоопарку повідомили, що у них буде ще кілька тижнів, щоб освоїтися в новому середовищі існування перед публічним дебютом, дату якого ще не було оголошено.

Доповнення

На тлі зростаючої напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном у Сполучених Штатах залишилася лише кілька чорно-білих ведмедів, причому три з них залишили національний зоопарк у Вашингтоні шість місяців тому.

Але глава Китаю Сі Цзіньпін заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом на саміті в Каліфорнії в листопаді минулого року, що Китай може відправити нових панд як "посланців дружби між китайським та американським народами".

Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що до США прибуде більше панд. Їх називають символом дружби двох країн16.11.23, 11:10 • 563771 перегляд

Білий дім заявив, що радий мати більше таких ведмедів.

Китай використовує так звану "дипломатію панд" з 1972 року, коли перші тварини були відправлені до Сполучених Штатів як подарунок після історичного візиту тодішнього президента США Річарда Ніксона до комуністичної країни.

Напружені відносини між супердержавами, що суперничають, в останні роки змусили Пекін відкликати деяких панд додому.

Останні панди, що залишилися наразі у Сполучених Штатах, у зоопарку міста Атланти, повинні повернутися в Китай пізніше цього року, хоча в лютому Китай оголосив про плани відправити нову пару гігантських панд до зоопарку Сан-Дієго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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