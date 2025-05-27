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Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

Київ • УНН

 • 7430 перегляди

У Гонконзі обрали імена для перших місцевих дитинчат панди. За результатами голосування малюків назвали Jia Jia і De De, що означають щастя родини і успіх.

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

Першим місцевим дитинчатам гігантської панди у Гонконзі після масштабного голосування на конкурсі обрали імена. Малюків назвали Jia Jia і De De. Про це повідомляє Phys.Org, передає УНН.

Деталі

Імена ведмежат, яких ще ласкаво називають "Старша сестра" та "Молодший брат", були оголошені під час церемонії в Оушен-парку, тематичному закладі, де живуть малята, їхні батьки та ще дві гігантські панди, яких привезли з материкового Китаю торік.

Саме ці імена перемогли у масштабному конкурсі, на який надійшло понад 35 700 пропозицій.

Китайський ієрогліф "Jia" (家), який використали для імені маленької самиці панди, несе в собі послання підтримки, а також відображає елемент сім'ї та відчуття благодаті. За словами представників парку, ім'я втілює процвітання родин та нації, а також щастя народу.

Китайський ієрогліф "De" (的), який використали для імені дитинчата-хлопчика, означає успіх, несучи конотацію того, що Гонконг успішний у всьому. Крім того, він має таку саму вимову, як і китайський ієрогліф, що означає чесноту, повідомили в парку, що свідчить про те, що великі панди мають чесноти, які цінують китайці.

Голова правління Ocean Park Пауло Понг зазначив, що їхній заклад дотримується традиції, використовуючи вимову англійських імен панд у китайському написанні. Він сказав, що "Jia" позначає "старша сестра", тоді як "De De" означає "молодший брат". Кантонський діалект є рідною мовою багатьох гонконгців.

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Це дуже позитивна пара імен. Вони креативні і несуть життєдайний заряд та оптимізм

- сказав він.

Ведмежата, які живуть зі своєю мамою, під час церемонії презентації імен привабили багато відвідувачів. Люди вишикувалися в чергу, щоб побачити малюків. .Jia Jia на публіці заповзято досліджувала скелю та гуляла по її поверхні, у той час як De De виліз на високе дерево і бавився на його гілках.

Народження близнюків у серпні зробило їхню матір Ying Ying найстарішою мамою панд у світі. Адже вона народила своїх перших малюків у пізньому зрілому віці. Їхня популярність серед мешканців, відвідувачів та в соціальних мережах вселила надії на зростання туризму в місті, де політики ставлять на розвиток комерційних можливостей проєкту "економіка панд".

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Адміністрація Гонконгу стежить за тим, чи допоможе утримання шести панд у парку відродити його бізнес. Особливо враховуючи, що догляд за щими тваринами в неволі є дорогим. Минулого фінансового року Ocean Park зафіксував дефіцит у розмірі 71,6 млн гонконгських доларів (9,2 млн доларів США).

Нагадаємо

У березні гонконзькі дитинчата-близнюки панди "Старша сестра" та "Молодший брат" вперше були показані відвідувачам парку великих панд Ocean Park. На публіку вони вийшли разом зі своєю матір’ю Ін Ін. Близнюки народилися 15 серпня минулого року.

Лілія Набока

Лілія Набока

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