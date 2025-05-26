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Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

Киев • УНН

 • 22306 просмотра

Покупка техники из непроверенных источников может привести к потере данных. Эксперты подчеркивают, что это угрожает не только пользователям, но и национальной безопасности.

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

Сэкономив несколько сотен гривен при покупке техники из непроверенных источников, вы рискуете гораздо большим – в частности, безопасностью своих данных. Часто пользователи даже не догадываются, что вместе с гаджетом могут получить вредоносное программное обеспечение или уязвимость, которая открывает доступ к их устройствам для мошенников. Угроза от "серого" импорта уже вызвала международную реакцию. В Украине эксперты также отмечают, что речь идет не только о комфорте пользователя, но и об угрозе национальной безопасности, пишет УНН.

Детали

Угрозы, связанные с "серым" рынком техники, все чаще привлекают внимание как правительств, так и экспертных институтов в разных странах. Речь идет не только о рисках для национальной безопасности, но и об опасности для отдельных пользователей, ведь несертифицированные устройства могут содержать уязвимости, угрожающие конфиденциальности данных, стабильности работы систем и безопасности сетей. Рост объемов серого импорта также негативно влияет на экономику, искажает конкуренцию и усложняет контроль за соблюдением стандартов качества.

Так, Государственный департамент США недавно обнаружил, что закупленные устройства с серого рынка представляли реальную угрозу для его сетей и были приобретены в обход официальной цепи поставки.

Неоригинальные устройства с серого рынка не соответствуют критически важным стандартам качества, производительности и безопасности. Они не проходили тщательного тестирования и не содержат надежных компонентов, присущих аутентичным продуктам, что может приводить к уязвимостям, проблемам с совместимостью и потенциальным рискам для безопасности. Кроме того, такие устройства не имеют доступа к официальным обновлениям микропрограммного обеспечения, гарантиям или технической поддержке и часто не соответствуют необходимым регуляторным требованиям 

– говорится в сообщении Госдепартамента США.

В дополнение, в мае 2025 года Федеральная комиссия связи США (FCC) запретила использовать китайские лаборатории для проверки электроники – в частности смартфонов, камер и компьютеров – которую планируют продавать в США. Такие лаборатории признали угрозой для национальной безопасности. Это решение стало частью большей стратегии, которая должна остановить попадание опасной техники из недружественных стран, в том числе через "серый" импорт.

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину23.05.25, 17:43 • 464383 просмотра

"Если вы наткнулись на малоизвестный магазин с ценами значительно ниже, чем у других, скорее всего, это продавец с серого рынка – а это, к сожалению, означает гораздо больше, чем просто выгодную покупку", – отмечает представитель одного из крупнейших поставщиков IT-решений в США SHI Resource Hub Мэнди Ричардс.

Часто, выбирая технику из "серого" импорта, пользователи даже не подозревают, что могут стать жертвами мошенников. Устройства выглядят привычно и работают, на первый взгляд, нормально, но могут содержать вредоносные программы или скрытые уязвимости. Например, в 2023 году исследователи обнаружили, что более миллиона устройств на базе Android – таких как ТВ-боксы, планшеты и автомобильные системы – были заражены вредоносным программным обеспечением, которое позволяло злоумышленникам использовать эти устройства для мошеннических действий без ведома владельцев.

В Украине специалисты все чаще обращают внимание на проблему опасного программного обеспечения, которое может попадать на рынок вместе с нелегально ввезенной техникой. Исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук в эксклюзивном комментарии для УНН отметила, что такие случаи представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины.

В 2023 году Ассоциация IT Ukraine запустила проект "Вражеский софт", призванный способствовать запрету российского ПО и поддержать масштабный переход украинцев на безопасные и современные альтернативы – перспективные украинские разработки, которые уже зарекомендовали себя как надежные на международном рынке. Выбирая отечественное программное обеспечение, мы не только минимизируем риски, но и инвестируем в собственную tech-экосистему – создаем рабочие места, наполняем государственный бюджет и стимулируем рост отрасли 

– пояснила Шевчук.

Ассоциация IT Ukraine также выступила инициатором законодательного запрета российского ПО и создала рабочую группу при ВРУ по доработке ПОУ "О внесении изменений в Закон Украины "О санкциях" относительно запрета использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам" (реестр. № 11492 и №11492-1).  

В то же время Шевчук подчеркнула, что Ассоциация, как крупнейшее национальное объединение ІТ-бизнеса, открыта к диалогу относительно вызовов, которые влияют на ІТ-отрасль – в частности проблемы "серого" импорта – и при необходимости готова инициировать дальнейшие обсуждения и способствовать формированию общей позиции рынка.

Напомним

По оценкам Американской торговой палаты, потери госбюджета от функционирования теневого рынка только отдельных моделей смартфонов в 5,5 млрд грн. По словам экспертов Палаты, один из крупных продавцов насчитывает более 100 магазинов по всей Украине, которые работают через сеть сотен фиктивных ФЛП.

Европейская Бизнес Ассоциация и ее Комитет по вопросам бытовой электротехники настаивали на необходимости принятия неотложных мер для борьбы с нелегальным импортом бытовой техники и электроники в Украине.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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