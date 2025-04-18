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Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Київ • УНН

 • 43066 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки, оскільки це призводить до втрат для бізнесу, держави та споживачів. Особливо страждає ринок смартфонів.

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Європейська Бізнес Асоціація та її Комітет з питань побутової електротехніки наполягають на необхідності вжиття невідкладних заходів для боротьби з нелегальним імпортом побутової техніки та електроніки. Про це в ексклюзивному коментарі УНН зазначила очільниця департаменту комітетів ЄБА Вікторія Куликова.

На жаль, попри всі зусилля цивілізованого бізнесу, ми спостерігаємо, що кількість нелегально ввезеного обладнання, що не відповідає вимогам українського законодавства, не зменшується, а по окремих категоріях продовжує зростати. Так, наприклад, офіційні представники компанії Apple в Україні в минулому році наводили невтішну статистику, що тіньовий ринок смартфонів їх торговельної марки виріс з 60% в 2021 до 71% в 2023 році. Схожу ситуацію спостерігаємо і по інших торговельних марках

- зазначила Куликова.

У ЄБА наголосили, що від "сірого" імпорту страждають усі учасники ринку: законослухняний бізнес, який працює в нерівних умовах, і держава, яка недотримує суттєві податки, і споживачі, які у випадку виявлення будь-якої проблеми з нелегально ввезеним товаром залишаються незахищеними.

Варто наголосити, що "сіра" техніка ввозиться та реалізується в Україні не лише без сплати належних податків до державного бюджету, а й з низкою інших порушень законодавства. Так, техніка зазвичай не відповідає вимогам прийнятих в Україні технічних регламентів, не має маркування українською мовою, на таку техніку не видають фіскальні чеки, які є запорукою здійснення гарантійного ремонту такої техніки в майбутньому

- пояснила Куликова.

За її словами, більша частина нелегально ввезеної техніки реалізується через онлайн торгівлю. Тож у ЄБА переконані, що для детінізації ринку необхідно внести відповідні зміни до законодавства, щоб у перевіряючих органів були дієві механізми контролю та притягнення до відповідальності порушників.

У Європейській Бізнес Асоціації наголосили, що для подолання проблеми "сірого ринку" та тіньової економіки в цілому потрібна політична воля та скоординовані зусилля представників різних органів влади, в тому числі Державної митної служби, Держпродспоживслужби, Бюро економічної безпеки, тощо.

Європейська Бізнес Асоціація та Комітет Асоціації з питань побутової електротехніки постійно звертають увагу представників державних органів на необхідність вирішення проблеми з нелегальним імпортом побутової техніки та електроніки

- зазначили у ЄБА.

Додамо

За оцінками Американської торгової палати втрати держбюджету від функціонування тіньового ринку лише окремих моделей смартфонів у 5,5 млрд грн. Як і Європейська Бізнес Асоціація,  Американська торговельна палата в Україні вже тривалий час системно працює над питанням боротьби з тіньовою економікою.

Особливе занепокоєння викликає масштабність таких схем. За словами експертів Палати, один із великих продавців налічує понад 100 магазинів по всій Україні, які працюють через мережу сотень фіктивних ФОПів. 

Нагадаємо

За оцінками експертів, щороку через "сірі" схеми постачання та продажу техніки Державний бюджет України недоотримує мільярди гривень. Раніше Державна податкова служба виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у діяльності торговельних мереж "Ябко" та Yabluka. Як з’ясувалося, ці мережі використовували до 300 пов’язаних між собою ФОПів на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло мінімізувати податкове навантаження.

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Техніку закуповують через посередників у країнах Південно-Східної Азії - здебільшого це новинки або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають наявність "зеленого коридору" на митниці. Надалі техніку реалізують через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів, що дозволяє мінімізувати податки та уникати відповідальності.

Фахівці зазначають, цими тіньовими схемами мають зайнятися відповідні органи - саме правоохоронці, зокрема, Бюро економічної безпеки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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