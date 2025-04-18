Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Европейская Бизнес Ассоциация и ее Комитет по вопросам бытовой электротехники настаивают на необходимости принятия неотложных мер для борьбы с нелегальным импортом бытовой техники и электроники. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН отметила руководитель департамента комитетов ЕБА Виктория Куликова.

К сожалению, несмотря на все усилия цивилизованного бизнеса, мы наблюдаем, что количество нелегально ввезенного оборудования, не отвечающего требованиям украинского законодательства, не уменьшается, а по отдельным категориям продолжает расти. Так, например, официальные представители компании Apple в Украине в прошлом году приводили неутешительную статистику, что теневой рынок смартфонов их торговой марки вырос с 60% в 2021 до 71% в 2023 году. Похожую ситуацию наблюдаем и по другим торговым маркам - отметила Куликова.

В ЕБА отметили, что от "серого" импорта страдают все участники рынка: законопослушный бизнес, который работает в неравных условиях, и государство, которое недополучает существенные налоги, и потребители, которые в случае выявления любой проблемы с нелегально ввезенным товаром остаются незащищенными.

Стоит отметить, что "серая" техника ввозится и реализуется в Украине не только без уплаты надлежащих налогов в государственный бюджет, но и с рядом других нарушений законодательства. Так, техника обычно не отвечает требованиям принятых в Украине технических регламентов, не имеет маркировки на украинском языке, на такую технику не выдают фискальные чеки, которые являются залогом осуществления гарантийного ремонта такой техники в будущем - пояснила Куликова.

По ее словам, большая часть нелегально ввезенной техники реализуется через онлайн торговлю. Поэтому в ЕБА убеждены, что для детенизации рынка необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы у проверяющих органов были действенные механизмы контроля и привлечения к ответственности нарушителей.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что для преодоления проблемы "серого рынка" и теневой экономики в целом нужна политическая воля и скоординированные усилия представителей различных органов власти, в том числе Государственной таможенной службы, Госпродпотребслужбы, Бюро экономической безопасности и т.д.

Европейская Бизнес Ассоциация и Комитет Ассоциации по вопросам бытовой электротехники постоянно обращают внимание представителей государственных органов на необходимость решения проблемы с нелегальным импортом бытовой техники и электроники - отметили в ЕБА.

Добавим

По оценкам Американской торговой палаты потери госбюджета от функционирования теневого рынка только отдельных моделей смартфонов в 5,5 млрд грн. Как и Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине уже длительное время системно работает над вопросом борьбы с теневой экономикой.

Особое беспокойство вызывает масштабность таких схем. По словам экспертов Палаты, один из крупных продавцов насчитывает более 100 магазинов по всей Украине, которые работают через сеть сотен фиктивных ФЛП.

Напомним

По оценкам экспертов, ежегодно через "серые" схемы поставки и продажи техники Государственный бюджет Украины недополучает миллиарды гривен. Ранее Государственная налоговая служба обнаружила схемы уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в деятельности торговых сетей "Ябко" и Yabluka. Как выяснилось, эти сети использовали до 300 связанных между собой ФЛП на упрощенной системе налогообложения, что позволяло минимизировать налоговую нагрузку.

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

Специалисты отмечают, этими теневыми схемами должны заняться соответствующие органы - именно правоохранители, в частности, Бюро экономической безопасности.