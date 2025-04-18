$41.380.17
47.000.18
ukenru
Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники
Эксклюзив
08:50 • 10286 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
08:41 • 15400 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
08:05 • 29389 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

07:43 • 8836 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

05:00 • 52823 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 58449 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 131346 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Эксклюзив
17 апреля, 13:28 • 87523 просмотра

Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

Эксклюзив
17 апреля, 13:06 • 90120 просмотра

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

17 апреля, 13:01 • 86966 просмотра

Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+21°
5.9м/с
26%
Популярные новости

оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: что известно

18 апреля, 00:38 • 36027 просмотра

Макрон анонсировал новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине

18 апреля, 01:13 • 38893 просмотра

Ракетный удар по Харькову: попадание в многоэтажку, под завалами люди

18 апреля, 02:32 • 38031 просмотра

Ракетный обстрел Харькова: 28 раненых, среди них двое детей, разрушены дома

03:37 • 22093 просмотра

В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

04:28 • 38473 просмотра
публикации

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

08:32 • 14966 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

08:05 • 29385 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

05:00 • 52818 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 131345 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

17 апреля, 13:35 • 89010 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Эммануэль Макрон

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Киев

Харьков

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

09:33 • 0 просмотра

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

05:50 • 11119 просмотра

Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли

17 апреля, 18:27 • 20080 просмотра

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

17 апреля, 13:03 • 32867 просмотра

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

17 апреля, 09:32 • 36144 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

Телеграмма

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Киев • УНН

 • 10113 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники, поскольку это приводит к потерям для бизнеса, государства и потребителей. Особенно страдает рынок смартфонов.

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Европейская Бизнес Ассоциация и ее Комитет по вопросам бытовой электротехники настаивают на необходимости принятия неотложных мер для борьбы с нелегальным импортом бытовой техники и электроники. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН отметила руководитель департамента комитетов ЕБА Виктория Куликова.

К сожалению, несмотря на все усилия цивилизованного бизнеса, мы наблюдаем, что количество нелегально ввезенного оборудования, не отвечающего требованиям украинского законодательства, не уменьшается, а по отдельным категориям продолжает расти. Так, например, официальные представители компании Apple в Украине в прошлом году приводили неутешительную статистику, что теневой рынок смартфонов их торговой марки вырос с 60% в 2021 до 71% в 2023 году. Похожую ситуацию наблюдаем и по другим торговым маркам

- отметила Куликова.

В ЕБА отметили, что от "серого" импорта страдают все участники рынка: законопослушный бизнес, который работает в неравных условиях, и государство, которое недополучает существенные налоги, и потребители, которые в случае выявления любой проблемы с нелегально ввезенным товаром остаются незащищенными.

Стоит отметить, что "серая" техника ввозится и реализуется в Украине не только без уплаты надлежащих налогов в государственный бюджет, но и с рядом других нарушений законодательства. Так, техника обычно не отвечает требованиям принятых в Украине технических регламентов, не имеет маркировки на украинском языке, на такую технику не выдают фискальные чеки, которые являются залогом осуществления гарантийного ремонта такой техники в будущем

- пояснила Куликова.

По ее словам, большая часть нелегально ввезенной техники реализуется через онлайн торговлю. Поэтому в ЕБА убеждены, что для детенизации рынка необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы у проверяющих органов были действенные механизмы контроля и привлечения к ответственности нарушителей.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что для преодоления проблемы "серого рынка" и теневой экономики в целом нужна политическая воля и скоординированные усилия представителей различных органов власти, в том числе Государственной таможенной службы, Госпродпотребслужбы, Бюро экономической безопасности и т.д.

Европейская Бизнес Ассоциация и Комитет Ассоциации по вопросам бытовой электротехники постоянно обращают внимание представителей государственных органов на необходимость решения проблемы с нелегальным импортом бытовой техники и электроники

- отметили в ЕБА.

Добавим

По оценкам Американской торговой палаты потери госбюджета от функционирования теневого рынка только отдельных моделей смартфонов в 5,5 млрд грн. Как и Европейская Бизнес Ассоциация,  Американская торговая палата в Украине уже длительное время системно работает над вопросом борьбы с теневой экономикой.

Особое беспокойство вызывает масштабность таких схем. По словам экспертов Палаты, один из крупных продавцов насчитывает более 100 магазинов по всей Украине, которые работают через сеть сотен фиктивных ФЛП. 

Напомним

По оценкам экспертов, ежегодно через "серые" схемы поставки и продажи техники Государственный бюджет Украины недополучает миллиарды гривен. Ранее Государственная налоговая служба обнаружила схемы уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в деятельности торговых сетей "Ябко" и Yabluka. Как выяснилось, эти сети использовали до 300 связанных между собой ФЛП на упрощенной системе налогообложения, что позволяло минимизировать налоговую нагрузку.

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

Специалисты отмечают, этими теневыми схемами должны заняться соответствующие органы - именно правоохранители, в частности, Бюро экономической безопасности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаКриминал и ЧП
Торговая палата Соединенных Штатов Америки
Украина
Apple Inc.
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,627.00
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,585.65