$41.220.04
46.820.21
ukenru
Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів
Ексклюзив
13:28 • 3806 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
13:06 • 11055 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

13:01 • 13336 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
12:16 • 16687 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

11:35 • 22858 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
09:48 • 37879 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 49591 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 64855 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Ексклюзив
17 квітня, 05:54 • 83994 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну

16 квітня, 11:59 • 113595 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
6.2м/с
26%
Популярнi новини

Окупанти намагаються прорвати оборону біля Борової на Харківщині

17 квітня, 03:57 • 52214 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 85477 перегляди

Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

17 квітня, 06:42 • 42930 перегляди

Автоцивілку компенсуватимуть ветеранам та людям з інвалідністю через війну: ВР схвалила

08:50 • 33515 перегляди

Grok від xAI Маска наздоганяє ChatGPT та Gemini з функцією "пам'яті"

09:00 • 36792 перегляди
Публікації

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

13:35 • 2914 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

12:47 • 13813 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 83990 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 86157 перегляди

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 97024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

13:03 • 3200 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

09:32 • 14227 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 111230 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 53599 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 53307 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Київ • УНН

 • 3704 перегляди

За оцінками Американської торгової палати, втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів сягають 5,5 млрд грн. Експерти закликають посилити контроль за нелегальним продажем електроніки.

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

У тіньовому секторі ринку електроніки фіксується критична ситуація, яка призводить до мільярдних втрат для Державного бюджету України. Про в ексклюзивному коментарі УНН заявила Оксана Швець, заступниця директора Департаменту стратегічного розвитку з питань європейської інтеграції Американської торговельної палати в Україні.

Швець оцінила втрати держбюджету від функціонування тіньового ринку лише окремих моделей смартфонів у 5,5 млрд грн. 

За оцінками деяких компаній-членів Палати, частка тіньового ринку окремих моделей смартфонів становила 71%, що призвело до втрати 5,5 млрд грн (понад 135 млн доларів США) несплаченого ПДВ для України. Водночас, за оцінками експертів, втрати ПДВ від інших електронних пристроїв лише одного бренду, зокрема ноутбуків і планшетів, перевищили 240 млн доларів США

- зазначила Оксана Швець.

За її словами експертки, Американська торговельна палата в Україні вже тривалий час системно працює над питанням боротьби з тіньовою економікою. Така діяльність спрямована на зменшення багатомільярдних втрат Державному бюджету України, захист добросовісного бізнесу та стимулювання інвестиційного клімату.

Нелегальні ринки та схеми ухилення від оподаткування не лише позбавляють бюджет необхідних ресурсів, а й створюють нерівні умови для сумлінного бізнесу. Їх усунення дозволить суттєво збільшити надходження до бюджету без додаткового податкового навантаження на легальний бізнес, а також сприятиме прозорості та економічній стабільності

- підкреслила Швець.

Йдеться насамперед про тіньовий ринок електроніки, де продажі часто здійснюються за готівку або криптовалюту, без фіскального чека та відповідного оподаткування. Як повідомляють у Палаті, товари завозяться в Україну без сплати ПДВ та мита. Найчастіше це дорогі, малогабаритні товари: смартфони, ноутбуки, годинники, навушники, а також елітна побутова техніка.

Особливе занепокоєння викликає масштабність таких схем. За словами експертів Палати, один із великих продавців налічує понад 100 магазинів по всій Україні, які працюють через мережу сотень фіктивних ФОПів. 

Бізнес-спільнота закликає посилити контроль щодо нелегальних продажів побутової електроніки без фіскальних чеків та іншими протизаконними шляхами

- резюмувала Оксана Швець.

Нагадаємо

За оцінками експертів, щороку через "сірі" схеми постачання та продажу техніки Державний бюджет України недоотримує мільярди гривень. Раніше Державна податкова служба виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у діяльності торговельних мереж "Ябко" та Yabluka. Як з’ясувалося, ці мережі використовували до 300 пов’язаних між собою ФОПів на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло мінімізувати податкове навантаження.

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Техніку закуповують через посередників у країнах Південно-Східної Азії - здебільшого це новинки або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають наявність "зеленого коридору" на митниці. Надалі техніку реалізують через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів, що дозволяє мінімізувати податки та уникати відповідальності.

Фахівці зазначають, цими тіньовими схемами мають зайнятися відповідні органи - саме правоохоронці, зокрема, Бюро економічної безпеки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
Торгова палата Сполучених Штатів Америки
Україна
Apple Inc.
Brent
$66.76
Bitcoin
$84,772.90
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.69
Золото
$3,341.81
Ethereum
$1,600.98