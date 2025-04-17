Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

У тіньовому секторі ринку електроніки фіксується критична ситуація, яка призводить до мільярдних втрат для Державного бюджету України. Про в ексклюзивному коментарі УНН заявила Оксана Швець, заступниця директора Департаменту стратегічного розвитку з питань європейської інтеграції Американської торговельної палати в Україні.

Швець оцінила втрати держбюджету від функціонування тіньового ринку лише окремих моделей смартфонів у 5,5 млрд грн.

За оцінками деяких компаній-членів Палати, частка тіньового ринку окремих моделей смартфонів становила 71%, що призвело до втрати 5,5 млрд грн (понад 135 млн доларів США) несплаченого ПДВ для України. Водночас, за оцінками експертів, втрати ПДВ від інших електронних пристроїв лише одного бренду, зокрема ноутбуків і планшетів, перевищили 240 млн доларів США - зазначила Оксана Швець.

За її словами експертки, Американська торговельна палата в Україні вже тривалий час системно працює над питанням боротьби з тіньовою економікою. Така діяльність спрямована на зменшення багатомільярдних втрат Державному бюджету України, захист добросовісного бізнесу та стимулювання інвестиційного клімату.

Нелегальні ринки та схеми ухилення від оподаткування не лише позбавляють бюджет необхідних ресурсів, а й створюють нерівні умови для сумлінного бізнесу. Їх усунення дозволить суттєво збільшити надходження до бюджету без додаткового податкового навантаження на легальний бізнес, а також сприятиме прозорості та економічній стабільності - підкреслила Швець.

Йдеться насамперед про тіньовий ринок електроніки, де продажі часто здійснюються за готівку або криптовалюту, без фіскального чека та відповідного оподаткування. Як повідомляють у Палаті, товари завозяться в Україну без сплати ПДВ та мита. Найчастіше це дорогі, малогабаритні товари: смартфони, ноутбуки, годинники, навушники, а також елітна побутова техніка.

Особливе занепокоєння викликає масштабність таких схем. За словами експертів Палати, один із великих продавців налічує понад 100 магазинів по всій Україні, які працюють через мережу сотень фіктивних ФОПів.

Бізнес-спільнота закликає посилити контроль щодо нелегальних продажів побутової електроніки без фіскальних чеків та іншими протизаконними шляхами - резюмувала Оксана Швець.

Нагадаємо

За оцінками експертів, щороку через "сірі" схеми постачання та продажу техніки Державний бюджет України недоотримує мільярди гривень. Раніше Державна податкова служба виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у діяльності торговельних мереж "Ябко" та Yabluka. Як з’ясувалося, ці мережі використовували до 300 пов’язаних між собою ФОПів на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло мінімізувати податкове навантаження.

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Техніку закуповують через посередників у країнах Південно-Східної Азії - здебільшого це новинки або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають наявність "зеленого коридору" на митниці. Надалі техніку реалізують через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів, що дозволяє мінімізувати податки та уникати відповідальності.

Фахівці зазначають, цими тіньовими схемами мають зайнятися відповідні органи - саме правоохоронці, зокрема, Бюро економічної безпеки.