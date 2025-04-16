Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

В Україну щороку ввозиться техніка Apple в обхід митного контролю − через "сірі" схеми, які вже набули системного характеру. За оцінками експертів, опитаних УНН, це завдає державному бюджету масштабних збитків. Для оцінки цих збитків варто помножити на десять суму офіційних платежів, що надійшли до бюджету від сірих імпортерів, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Експерти наголошують, що ці схеми мають стати предметом пильної уваги правоохоронних органів.

Деталі

Голова Комітету економістів України Андрій Новак в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що техніка потрапляє на ринок як незадекларований вантаж, що дозволяє уникати сплати податків і мит та фактично є контрабандою.

Мало того, що везуть дешевий продукт з Азії, але і масштаби часто шокують. Заїжджає, наприклад, десять контейнерів чи фур техніки, а декларується лише одиниця. Решта 90% - заходить повністю в чорну, тобто в контрабанду − заявляє Новак.

Така схема, за словами Новака, є основним джерелом прибутку для деяких нечистих на руку продавців, а покупець часто не отримує жодних гарантій покупець.

Ця практика є поширеним явищем. Якщо звернути увагу, то, як не дивно, хоча це все імпортна техніка, вона дуже часто дешевша, ніж аналогічна, наприклад, у Європі - додав він.

Окремим способом, за словами експерта, є завезення гаджетів під виглядом дешевих аксесуарів. Проте масштаб цього явища, за оцінками Новака, значно менший, ніж системне недекларування великих партій товару. Розрахувати збитки для бюджету від таких схем, на думку експерта, можливо, порівнявши фактичні платежі компанії і реальні обсяги імпорту.

Я навів приклад 1 до 10 − одиниця декларується, а заїжджає десять. Щоб підрахувати збитки для бюджету − потрібно просто помножити сплачену суму на десять. Маємо контрабандний метод і ще метод підробок − підсумував Новак.

Водночас, виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що цими тіньовими схемами мають зайнятися відповідні органи - саме правоохоронці, зокрема, Бюро економічної безпеки, мають ретельно вивчити яким чином відбувається нелегальний імпорт техніки в Україну. Лише комплексний підхід та посилення контролю з боку держави зможуть зупинити масштабне поширення "сірого" імпорту і мінімізувати втрати бюджету, які, за деякими оцінками, сягають мільярдів гривень.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що невеликі мережі випадково оприлюднили детальний опис власних схем сірого експорту техніки бренду Apple та її аналогів. Схеми охоплюють і "дірки" на митниці, і лазівки в законодавстві, які дозволяють наживатися на споживачах та ухилятися від сплати податків на мільярди гривень. Схема постачання техніки Apple в обхід закону виглядає наступним чином: товар закуповується через посередників у країнах Південно-Східної Азії, де крім того розташовані виробничі потужності Apple. Це переважно несертифікована техніка − новинки, щойно випущені на ринок, або ж відновлені пристрої, які вже були у використанні. В Україну цю техніку доставляють мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями. У документах зазначають, що везуть дешеві аксесуари, тоді як насправді перевозять дорогі смартфони, ноутбуки та іншу електроніку. Імовірно, схема працює за підтримки окремих представників митних органів, які забезпечують так званий "зелений коридор", адже вилучення подібних партій у публічному просторі трапляються вкрай рідко. Уже в Україні техніку реалізовують через мережу магазинів, формально поділену на численні ФОПи. Це дозволяє знизити податкове навантаження та мінімізувати юридичну відповідальність у разі претензій з боку контролюючих органів.