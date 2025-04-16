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Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Киев • УНН

 • 31961 просмотра

В Украину ввозят технику Apple "серыми" схемами, что наносит ущерб бюджету. Эксперты призывают правоохранителей расследовать нелегальный импорт и усилить контроль.

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

В Украину ежегодно ввозится техника Apple в обход таможенного контроля – через "серые" схемы, которые уже приобрели системный характер. По оценкам экспертов, опрошенных УНН, это наносит государственному бюджету масштабные убытки. Для оценки этих убытков следует умножить на десять сумму официальных платежей, поступивших в бюджет от серых импортеров, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. 

Эксперты отмечают, что эти схемы должны стать предметом пристального внимания правоохранительных органов. 

Детали

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что техника попадает на рынок как незадекларированный груз, что позволяет избегать уплаты налогов и пошлин и фактически является контрабандой.

Мало того, что везут дешевый продукт из Азии, но и масштабы часто шокируют. Заезжает, например, десять контейнеров или фур техники, а декларируется только единица. Остальные 90% - заходит полностью в черную, то есть в контрабанду

− заявляет Новак.

Такая схема, по словам Новака, является основным источником прибыли для некоторых нечистых на руку продавцов, а покупатель часто не получает никаких гарантий покупатель.

Эта практика является распространенным явлением. Если обратить внимание, то, как ни странно, хотя это вся импортная техника, она очень часто дешевле, чем аналогичная, например, в Европе

- добавил он.

Отдельным способом, по словам эксперта, является завоз гаджетов под видом дешевых аксессуаров. Однако масштаб этого явления, по оценкам Новака, значительно меньше, чем системное недекларирование крупных партий товара. Рассчитать убытки для бюджета от таких схем, по мнению эксперта, возможно, сравнив фактические платежи компании и реальные объемы импорта.

Я привел пример 1 к 10 – единица декларируется, а заезжает десять. Чтобы подсчитать убытки для бюджета – нужно просто умножить уплаченную сумму на десять. Имеем контрабандный метод и еще метод подделок

− подытожил Новак.

В то же время, исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что этими теневыми схемами должны заняться соответствующие органы - именно правоохранители, в частности, Бюро экономической безопасности, должны тщательно изучить каким образом происходит нелегальный импорт техники в Украину. Только комплексный подход и усиление контроля со стороны государства смогут остановить масштабное распространение "серого" импорта и минимизировать потери бюджета, которые, по некоторым оценкам, достигают миллиардов гривен. 

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что небольшие сети случайно обнародовали подробное описание собственных схем серого экспорта техники бренда Apple и ее аналогов.  Схемы охватывают и "дыры" на таможне, и лазейки в законодательстве, которые позволяют наживаться на потребителях и уклоняться от уплаты налогов на миллиарды гривен.  Схема поставки техники Apple в обход закона выглядит следующим образом: товар закупается через посредников в странах Юго-Восточной Азии, где кроме того расположены производственные мощности Apple. Это преимущественно несертифицированная техника – новинки, только что выпущенные на рынок, или восстановленные устройства, которые уже были в использовании. В Украину эту технику доставляют микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям. В документах отмечают, что везут дешевые аксессуары, тогда как на самом деле перевозят дорогие смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Вероятно, схема работает при поддержке отдельных представителей таможенных органов, которые обеспечивают так называемый "зеленый коридор", ведь изъятие подобных партий в публичном пространстве случаются крайне редко. Уже в Украине технику реализуют через сеть магазинов, формально поделенную на многочисленные ФЛП. Это позволяет снизить налоговую нагрузку и минимизировать юридическую ответственность в случае претензий со стороны контролирующих органов.

 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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