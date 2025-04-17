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Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов
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Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

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Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

Киев • УНН

 • 3540 просмотра

По оценкам Американской торговой палаты, потери бюджета от теневого рынка смартфонов достигают 5,5 млрд грн. Эксперты призывают усилить контроль за нелегальной продажей электроники.

Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

В теневом секторе рынка электроники фиксируется критическая ситуация, которая приводит к миллиардным потерям для Государственного бюджета Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила Оксана Швец, заместитель директора Департамента стратегического развития по вопросам европейской интеграции Американской торговой палаты в Украине.

Швец оценила потери госбюджета от функционирования теневого рынка лишь отдельных моделей смартфонов в 5,5 млрд грн. 

По оценкам некоторых компаний-членов Палаты, доля теневого рынка отдельных моделей смартфонов составляла 71%, что привело к потере 5,5 млрд грн (более 135 млн долларов США) неуплаченного НДС для Украины. В то же время, по оценкам экспертов, потери НДС от других электронных устройств только одного бренда, в частности ноутбуков и планшетов, превысили 240 млн долларов США

- отметила Оксана Швец.

По ее словам эксперта, Американская торговая палата в Украине уже длительное время системно работает над вопросом борьбы с теневой экономикой. Такая деятельность направлена на уменьшение многомиллиардных потерь Государственному бюджету Украины, защиту добросовестного бизнеса и стимулирование инвестиционного климата.

Нелегальные рынки и схемы уклонения от налогообложения не только лишают бюджет необходимых ресурсов, но и создают неравные условия для честного бизнеса. Их устранение позволит существенно увеличить поступления в бюджет без дополнительной налоговой нагрузки на легальный бизнес, а также будет способствовать прозрачности и экономической стабильности

- подчеркнула Швец.

Речь идет прежде всего о теневом рынке электроники, где продажи часто осуществляются за наличные или криптовалюту, без фискального чека и соответствующего налогообложения. Как сообщают в Палате, товары завозятся в Украину без уплаты НДС и пошлины. Чаще всего это дорогие, малогабаритные товары: смартфоны, ноутбуки, часы, наушники, а также элитная бытовая техника.

Особое беспокойство вызывает масштабность таких схем. По словам экспертов Палаты, один из крупных продавцов насчитывает более 100 магазинов по всей Украине, которые работают через сеть сотен фиктивных ФЛП. 

Бизнес-сообщество призывает усилить контроль за нелегальными продажами бытовой электроники без фискальных чеков и другими противозаконными путями

- резюмировала Оксана Швец.

Напомним

По оценкам экспертов, ежегодно из-за "серых" схем поставки и продажи техники Государственный бюджет Украины недополучает миллиарды гривен. Ранее Государственная налоговая служба обнаружила схемы уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в деятельности торговых сетей "Ябко" и Yabluka. Как выяснилось, эти сети использовали до 300 связанных между собой ФЛП на упрощенной системе налогообложения, что позволяло минимизировать налоговую нагрузку.

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

Специалисты отмечают, этими теневыми схемами должны заняться соответствующие органы - именно правоохранители, в частности, Бюро экономической безопасности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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