"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Сегодня, 28 мая, в 22:00 в польском Вроцлаве определит победитель трофея Лиги конференций, за который посоревнуются испанский "Бетис" и английский "Челси". Этот матч станет для испанцев первым еврокубковым финалом в истории, а лондонцы могут стать первой командой, которая выиграет все три европейские еврокубковые турниры, пишет УНН.

Сегодня определится второй обладатель еврокубкового трофея сезона 2024/2025 и третьего по престижности - кубка Лиги конференций, за который посоревнуются испанский "Реал Бетис" и лондонский "Челси".

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"Бетис"

Путь испанского "Бетиса" в Лиге конференций начался сразу с четвертого квалификационного раунда благодаря занятому 7 месту в Ла Лиге по итогам сезона 2023/2024, в котором подопечные Маурисио Пеллегрини встретились с украинским "Кривбассом".

В обоих случаях "Бетис" уверенно одолел украинскую команду. Первый поединок завершился победой испанцев - 2:0. Голы на счету Чими Авила и Родри.

Второй поединок завершился еще более уверенной победой испанцев - 3:0, что позволило команде пробиться в групповой этап Лиги конференций. Голы на свой счет записали Айто Руибаль и дублем отметился Абде Эззальзули.

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Уже в групповом раунде "Бетис" показывал посредственную игру - 3 победы, 1 ничья и 2 поражения, что позволило коллективу выйти в 1/16 финала турнира с 15 места. Зимой команду пополняют несколько ключевых игроков, которые в будущем станут ключевыми для команды для выхода в финал. В частности, к испанцам присоединяется "сбитый летчик" Антони из "Манчестер Юнайтед", который показывал невыразительную игру за "красных дьяволов".

Однако уже в первом матче 1/16 против бельгийского "Гента" именно Антони открывает счет в матче, а голы Седрика Бакамбу и Серхио Альтимира приносят "Бетису" разгромную победу - 3:0.

В матче-ответе "Бетис" минимально уступает "Генту" (1:0), однако все равно по сумме двух матчей проходит дальше. Единственный гол в том поединке под занавес матча забил английский защитник бельгийского клуба Арчи Браун.

В первом матче 1/8 "Бетис" наталкивается на португальский "Гимарайнш", в котором команды "расписали" боевую ничью. "Бетис" благодаря голу Бакамбу открыл счет в дебюте второго тайма, однако полузащитник португальцев Мендеш быстро сравнял. За 15 минут Иско выводит испанцев вперед, но нападающий "Гимарайнш" Нельсон Оливейра за 9 минут до конца сравнял счет на табло - 2:2.

Уже через неделю "Бетис" уверенно разобрался с "Гимарайнш". Команда благодаря дублю Бакамбу и голам Антони и Иско одержала разгромную победу - 4:0.

В четвертьфинале "Бетису" попадается польская "Ягеллония". Первый поединок завершается уверенной победой в пользу испанцев - 2:0. Голы на свой счет записали снова Бакамбу и Хесус Родригес.

В матче-ответе команды "скатали" вничью - 1:1. Счет на табло открыл Бакамбу, а уже через мгновение польская команда благодаря голу Дарко Чурлинова сравняла счет.

В полуфинале "Бетису" выпала итальянская "Фиорентина". Первый поединок завершился победой "Бетиса" - 2:1 благодаря голам Абде Эззальзули и Антони. "Фиорентина" благодаря голу Луке Раньери сократила отставание, однако на большее не смогла.

Уже в матче-ответе разыгралась настоящая драма. Уже на 30 минуте Антони выводит "Бетис" вперед, что казалось бы позволяет испанцам уверенно доигрывать матч, имея преимущество в два мяча по сумме двух матчей. Однако, "Фиорентина" благодаря дублю Робина Госенса за 10 минут не только выходит вперед, но и сравнивает счет по сумме двух матчей.

Лишь в третьем тайме "Бетис" сумел сравнять счет, что позволило испанцам пройти дальше по сумме двух матчей - 4:3. Спасительный гол забил Эззальзули, которому ассистировал Антони.

"Челси"

Путь "Челси" к финалу, как и у "Бетиса" начался с 4 квалификационного раунда. В сезоне 2023/2024 лондонцы заняли лишь 6 место в АПЛ, однако получили возможность побороться за титул.

В плей-офф "пенсионеры" дома одолели швейцарский "Серветт" - 2:0 благодаря голам Кристофера Нкунку и Чуквунонсо Мадуэке.

В матче-ответе сильнее оказался "Серветт" - 2:1, однако по сумме двух матчей в группу попал именно "Челси". За "синих" отличился снова Нкунку, а за швейцарцев - Жереми Гийемено и Энцо Кривелли.

В групповом этапе "Челси" одержал 100% побед, что позволило с 18 очками занять первое место в группе, и сразу выйти в 1/8, где лондонцам выпал датский "Копенгаген".

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В первом поединке "Челси" голами Риса Джеймса и Энцо Фернандеса одержал минимальную победу - 2:1. За датчан забил Габриэл.

В матче-ответе "аристократы" благодаря голу Кирнана Дьюсбери-Холла одержали минимальную победу - 1:0, и прошли дальше, где им попала польская "Легия".

В первом матче "Челси" уверенно разобрался с "Легией" благодаря хет-трику Мадуэке - 3:0

Во втором матче лондонцы несколько расслабились, проиграв 2:1, однако этот результат позволил пройти дальше по сумме двух матчей - 5:1. Сначала нападающий "Легии" Томаш Пекгарт открыл счет с пенальти, за 20 минут защитник "Челси" Марк Кукурелья сравнял счет, а в дебюте второго тайма "Легия" вышла вперед благодаря голу Стива Капюади.

В полуфинале "пенсионеры" встретились со скромным "Юргорденом", которого разгромили в первом матче - 4:1. Сначала Джейдон Санчо открыл счет, под занавес первого тайма Мадуэке удвоил преимущество своей команды. Уже во втором тайме Николас Джексон отличился дважды. "Юргорден" смог лишь на гол престижа, который на свой счет записал Исак Мулугета.

Матч-ответ завершился минимальной победой "Челси" - 1:0 благодаря голу Кирнана Дьюсбери-Холла.

Перед матчем

Поединок на стадионе во Вроцлаве стартует в 22:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO по подписке Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL.

За свою историю команды встречались лишь 4 раза. Впервые команды пересеклись в сезоне 1997/1998 в четвертьфинале Кубка обладателей Кубка, где "Челси" дважды победили по сумме двух матчей - 5:2. В итоге "Челси" дошел до финала, где и получил трофей.

"Челси" - "Бетис" сезона 1997/1998

В третий раз команды встретились в Лиге чемпионов розыгрыша 2005/2006. В первом матче "Челси" разгромил севильцев - 4:0. Голы на счету Дидье Дрогба, Рикардо Карвальо, Джо Коула и Эрнана Креспо.

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Однако уже в матче второго круга "Бетис" праздновал победу над "пенсионерами" - 1:0. Единственный гол в матче забил Дани.

В итоге испанцы заняли третье место и перебрались в Лигу Европы. "Челси" же вышел в плей-офф ЛЧ со второй ступени, но уже в 1/8 финала уступил "Барселоне", которая в итоге и забрала главный трофей, победив в финале лондонский "Арсенал" - 2:1.

Кроме того, стоит отметить, что "Челси" в своей истории выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а потому, если выиграет и Лигу Конференций, то станет первым клубом, который получил все три главные евротрофеи.

Это первый еврокубковый финал для "Бетиса", но при этом в его составе немало опытных игроков: 33-летний полузащитник Иско (четырехкратный победитель финала Лиги чемпионов УЕФА в составе "Реала"), 34-летний нападающий Седрик Бакамбю и, конечно же, тренер Мануэль Пеллегрини. Он очень хорошо знает английский футбол, ведь в сезоне 2013/14 выиграл премьер-лигу во главе "Манчестер Сити", а позже возглавлял "Вест Хэм", причем одним из его ассистентов был нынешний наставник "Челси" Энцо Мареска.

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Энцо Мареска (тренер "Челси") и Мануэль Пеллегрини (тренер "Бетиса") в составе "Вест Хэма"

В этом сезоне "Челси" победил в 11 из 12 матчей Лиги конференций, тогда как "Бетис" выиграл лишь половину. Кроме того, лондонский клуб является самым результативным в текущем розыгрыше с 38 голами. Это на восемь больше, чем у "Фиорентины", которая идет на втором месте, и на 16 больше, чем у "Бетиса".

Победа позволит командам получить не только заветный трофей, но и получит путевку в общий этап следующего розыгрыша Лиги Европы, если они не отберутся в Лигу чемпионов через национальное первенство.

Я считаю его (Пеллегрини - ред.) одним из своих отцов в профессиональном футболе. Я там, где сейчас, благодаря ему. Я работал с Мануэлем четыре года - два как игрок и два как часть его тренерской команды. Поэтому я многим обязан ему с точки зрения того, чего достиг. Я благодарен за наши отношения и за его советы. Он сказал мне никогда не меняться. Он говорил, что часто игроки и тренеры в футболе спешат изменить себя. Но он всегда советовал оставаться верным самому себе - сказал Мареска перед матчем.

Также он подчеркнул, что это был хороший сезон для "Челси", но "он может стать вообще замечательным, если нам удастся выиграть Лигу конференций и финишировать в топ-четверке или пятерке премьер-лиги".

Это был бы способ сказать, что мы вернулись и что мы побеждаем в Европе. И мы надеемся добиться именно этого. Мы можем стать первым клубом, который выиграет все еврокубки - это важно - отмечал Мареска.

Пеллегрини перед матчем заявил, что секрет успеха "Бетиса" - это "вера в свою способность выйти на поле и дать бой любому сопернику".

Как тренер я всегда поддерживал идею, что команды на поле должны показывать шоу. Я не думаю, что футбол будет жизнеспособным, если все будет сводиться к попытке забить мяч, чтобы потом всеми силами окопаться в обороне, забыв о том, ради чего эта игра и существует. Все мы знаем, что победа очень важна, но я думаю, то, как именно она добыта, делает ее еще более значимой. Зная Энцо Мареску, скажу, что "Челси" - это команда, которая выходит играть с первых минут. Матч должен получиться зрелищным со стороны обеих команд, при всей той осторожности, которую обязаны проявить соперники в условиях, когда силы примерно равны. Но "Челси" тоже будет играть на победу - отметил Пеллегрини.

Что интересно, вингер "Челси" Михаил Мудрик, который был дисквалифицирован по подозрению в употреблении допинга, в случае победы "пенсионеров" сможет также получить свою медаль. В нынешнем розыгрыше Лиги конференций, Мудрик провел 6 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Михаил Мудрик в составе "Челси"

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Ставки на победу "Челси" принимают с коэффициентом - 1.84. Успех "Бетиса" оценивают в 4.50. Вероятность того, что финальный матч Лиги конференций завершится после дополнительного времени оценивается в 6.70, а вероятность того, что для определения победителя понадобится серия пенальти - 5.75.