Бывшие партнеры Андрея Шевченко по лондонскому "Челси" форвард Дидье Дрогба и голкипер Карло Кудичини, который играл в благотворительном матче в поддержку Украины, планируют отправиться в россию, чтобы сыграть в гала-матче в честь 20-летия победы московского "цска" в Кубке УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба "цска", передает УНН.

Детали

Дидье Дрогба - участник гала-матча 18 мая на ВЭБ Арене. Ивуарийский нападающий усилит команду мировых звезд, которые сыграют против красно-синих легенд - сообщили в “цска”.

Накануне в клубе заявили, что участие в матче примут бразильцы Рожерио Фиделис и Мигел, а также итальянец Пауло Каннаваро, брат которого - Фабио Каннаваро - играли в Game4Ukraine в 2023 году, которая была посвящена сбору средств для помощи в восстановлении украинских объектов и инфраструктуры, пострадавших от российского вторжения в Украину.

Кроме того, еще один участник матча Game4Ukraine Карло Кудичини планирует также сыграть поединок против "цска".

Дополнение

Ранее сообщалось, что "цска" 18 мая планирует провести матч, посвященный 20-летию победы в Кубке УЕФА. Матч планируется провести между командами "цска-2005", составом который победил в финале Кубка УЕФА, и "сборной Кубка УЕФА".

В этом матче планирует принять участие бывший полузащитник сборной Франции, мадридского "Реала", лондонского "Челси" Клод Макелеле, который также, как и Кудичини, два года назад сыграл за команду Андрея Шевченко в благотворительном матче в поддержку Украины.

Легенда Франции Клод Макелеле согласился приехать на турнир в москву: ранее футболист играл в матче в поддержку Украины

Напомним

Бывший форвард римской "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти посетил россию, чтобы принять участие в церемонии "Рейтинг букмекеров", который пройдет в москве. В сети Тотти нарвался на критику, в частности пользователи пишут, что легенда "Ромы" продалась за рубли, и спрашивают у него, приедет ли он в Кривой Рог, где россияне убили 20 человек.

В то же время бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу отклонил приглашение на матч легенд российского клуба "зенит", который состоится 25 мая. Однако за петербужцев планирует сыграть украинский предатель анатолий тимощук и португалец Нани.