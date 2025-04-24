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Луческу відмовився приїхати до рф на футбольний матч легенд, який організовує команда зрадника тимощука

Київ • УНН

 • 3938 перегляди

Мірча Луческу відхилив запрошення на матч легенд "зеніту", присвячений сторіччю клубу. Анатолій Тимощук, попри довічну заборону в Україні, планує зіграти за петербурзький клуб.

Луческу відмовився приїхати до рф на футбольний матч легенд, який організовує команда зрадника тимощука

Колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу відхилив запрошення на матч легенд російського клубу "зеніт", який відбудеться 25 травня. Проте за петербужців планує зіграти український зрадник анатолій тимощук та португалець Нані, передає УНН.

Деталі

Як повідомила пресслужба "зеніту", 25 травня 2025 року клуб відсвяткує своє сторіччя, на честь чого планується організувати матч легенд, у якому планують взяти участь колишні гравці "зеніту", зокрема італієць Доменіко Крішито, бельгієць Ніко Ломбертс, португалець Данні, а також українець анатолій тимощук.

У клубі додали, що список гостей буде відомий пізніше, проте, за інформацією росЗМІ, своє бажання взяти участь в матчі висловив ексвінгер "Манчестер Юнайтед", "Спортингу" португалець Нані.

"38-річний португалець отримав позитивні відгуки про петербург, "зеніт" і його інфраструктуру від своїх земляків - ексгравця команди Мігеля Данні та колишнього тренера Андре Віллаша-Боаша", - повідомляють росЗМІ.

Також візит до росії підтвердив Андре Віллаш-Боаш.

За інформацією росЗМІ, клуб запрошував колишнього тренера київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Мірчу Луческу, який тренував "зеніт" у сезоні 2016-2017, проте Луческо відповів відмовою.

Також не підтвердив свій візит до росії екстренер "зеніту" Властиміл Петржела. Російські ЗМІ повідомляють, що Петржела "тепло відреагував на запрошення і дуже хотів приїхати", але через можливу негативну реакцію та тиск у Чехії його поїздка до росії малоймовірна.

Крім того, до санкт-петербурга відмовилися їхати ексгравець "зеніту" іспенць Хаві Гарсія, бельгієць Аксель Вітсель, який виступає за мадридський "Атлетіко", а також тренер збірної Італії Лучано Спалетті. Також під питанням участь бразильського нападника Халка, який свого часу виступав за "зеніт".

Нагадаємо

11 березня 2022 року Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення позбавити тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, державних нагород, почесних звань, всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України, виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ, а також заборонити йому займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Після повномасштабного вторгення тимощук долучився до збору коштів на російському аукціоні для курської області.

В лютому цього року голова УАФ Андрій Шевченко категорично заявив, що його колишній напарник по збірній анатолій тимощук може назавжди забути про свої титули в українському футболі.

Павло Башинський

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