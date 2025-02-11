Анатолія Тимощука ніколи не буде в історії українського футболу - Андрій Шевченко

Голова УАФ Андрій Шевченко категорично заявив, що його колишній напарник по збірній Анатолій Тимощук може назавжди забути про свої титули в українському футболі, про це повідомляє кореспондент УНН. Так володар Золотого м’яча "Шева" прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні задовольнити апеляцію Тимощука про повернення йому всіх спортивних регалій.

Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це позиція української спільноти. Він виграв апеляцію, але це не ми приймали рішення. Для мене і для нас всіх його не існує - заявив Шевченко.

Справа в тому, що на початку повномасштабної війни Українська асоціація футболу позбавила колишнього гравця "Шахтаря" Тимощука спортивних нагород. Все через антиукраїнську позицію уродженця Луцька. Анатолій мешкає у Санкт-Петербурзі та тренує місцевий "Зеніт".

Тимощук ніяк не засудив дії окупантів, а навпаки сказав наступне:

"Я живу тут багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакові мислення та менталітет. Зеніт – мій дім, я не планую нікуди їхати".

А в 2024 році Тимощук й звернувся до арбітражного суду в Щвейцарії, оскаржив рішення УАФ та вимагав повернути йому спортивні звання. Восени того ж року Анатолій суд виграв. Проте, Українська асоціація свою позицію не змінила.