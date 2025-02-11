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Анатолія Тимощука ніколи не буде в історії українського футболу - Андрій Шевченко

Анатолія Тимощука ніколи не буде в історії українського футболу - Андрій Шевченко

Київ • УНН

 • 28099 перегляди

Андрій Шевченко заявив, що Тимощука не існуватиме в історії українського футболу, попри рішення суду в Лозанні. Екс-гравець "Шахтаря" виграв апеляцію щодо повернення спортивних регалій, але УАФ не змінила позицію.

Голова УАФ Андрій Шевченко категорично заявив, що його колишній напарник по збірній Анатолій Тимощук може назавжди забути про свої титули в українському футболі, про це повідомляє кореспондент УНН. Так володар Золотого м’яча "Шева" прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні задовольнити апеляцію Тимощука про повернення йому всіх спортивних регалій.

Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це позиція української спільноти. Він виграв апеляцію, але це не ми приймали рішення. Для мене і для нас всіх його не існує

- заявив Шевченко.
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Справа в тому, що на початку повномасштабної війни Українська асоціація футболу позбавила колишнього гравця "Шахтаря" Тимощука спортивних нагород. Все через антиукраїнську позицію уродженця Луцька. Анатолій мешкає у Санкт-Петербурзі та тренує місцевий "Зеніт".

Тимощук ніяк не засудив дії окупантів, а навпаки сказав наступне:

"Я живу тут багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакові мислення та менталітет. Зеніт – мій дім, я не планую нікуди їхати".

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А в 2024 році Тимощук й звернувся до арбітражного суду в Щвейцарії, оскаржив рішення УАФ та вимагав повернути йому спортивні звання. Восени того ж року Анатолій суд виграв. Проте, Українська асоціація свою позицію не змінила.

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

Спорт

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