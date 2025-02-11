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Анатолия Тимощука никогда не будет в истории украинского футбола - Андрей Шевченко

Анатолия Тимощука никогда не будет в истории украинского футбола - Андрей Шевченко

Киев  •  УНН

 • 6299 просмотра

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Андрей Шевченко заявил, что Тимощука не будет существовать в истории украинского футбола, несмотря на решение суда в Лозанне. Экс-игрок «Шахтера» выиграл апелляцию по возвращению спортивных регалий, но УАФ не изменила позицию.

Глава УАФ Андрей Шевченко категорично заявил, что его бывший напарник по сборной Анатолий Тимощук может навсегда забыть о своих титулах в украинском футболе, об этом сообщает корреспондент УНН. Так обладатель Золотого мяча «Шева» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне удовлетворить апелляцию Тимощука о возвращении ему всех спортивных регалий.

Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это позиция украинского сообщества. Он выиграл апелляцию, но это не мы принимали решение. Для меня и для нас всех его не существует

- заявил Шевченко.
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Дело в том, что в начале полномасштабной войны Украинская ассоциация футбола лишила бывшего игрока «Шахтера» Тимощука спортивных наград. Все из-за антиукраинской позиции уроженца Луцка. Анатолий живет в Санкт-Петербурге и тренирует местный «Зенит».

Тимощук никак не осудил действия оккупантов, а наоборот сказал следующее:

«Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковые мышление и менталитет. Зенит - мой дом, я не планирую никуда уезжать».

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А в 2024 году Тимощук и обратился в арбитражный суд в Швейцарии, обжаловал решение УАФ и требовал вернуть ему спортивные звания. Осенью того же года Анатолий суд выиграл. Однако, Украинская ассоциация свою позицию не изменила.

Александр Карамушка

Александр Карамушка

спорт

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