Анатолия Тимощука никогда не будет в истории украинского футбола - Андрей Шевченко

Глава УАФ Андрей Шевченко категорично заявил, что его бывший напарник по сборной Анатолий Тимощук может навсегда забыть о своих титулах в украинском футболе, об этом сообщает корреспондент УНН. Так обладатель Золотого мяча «Шева» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне удовлетворить апелляцию Тимощука о возвращении ему всех спортивных регалий.

Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это позиция украинского сообщества. Он выиграл апелляцию, но это не мы принимали решение. Для меня и для нас всех его не существует - заявил Шевченко.

Дело в том, что в начале полномасштабной войны Украинская ассоциация футбола лишила бывшего игрока «Шахтера» Тимощука спортивных наград. Все из-за антиукраинской позиции уроженца Луцка. Анатолий живет в Санкт-Петербурге и тренирует местный «Зенит».

Тимощук никак не осудил действия оккупантов, а наоборот сказал следующее:

«Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковые мышление и менталитет. Зенит - мой дом, я не планирую никуда уезжать».

А в 2024 году Тимощук и обратился в арбитражный суд в Швейцарии, обжаловал решение УАФ и требовал вернуть ему спортивные звания. Осенью того же года Анатолий суд выиграл. Однако, Украинская ассоциация свою позицию не изменила.