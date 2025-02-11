Анатолия Тимощука никогда не будет в истории украинского футбола - Андрей Шевченко
Киев • УНН
Андрей Шевченко заявил, что Тимощука не будет существовать в истории украинского футбола, несмотря на решение суда в Лозанне. Экс-игрок «Шахтера» выиграл апелляцию по возвращению спортивных регалий, но УАФ не изменила позицию.
Глава УАФ Андрей Шевченко категорично заявил, что его бывший напарник по сборной Анатолий Тимощук может навсегда забыть о своих титулах в украинском футболе, об этом сообщает корреспондент УНН. Так обладатель Золотого мяча «Шева» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне удовлетворить апелляцию Тимощука о возвращении ему всех спортивных регалий.
Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это позиция украинского сообщества. Он выиграл апелляцию, но это не мы принимали решение. Для меня и для нас всех его не существует
Дело в том, что в начале полномасштабной войны Украинская ассоциация футбола лишила бывшего игрока «Шахтера» Тимощука спортивных наград. Все из-за антиукраинской позиции уроженца Луцка. Анатолий живет в Санкт-Петербурге и тренирует местный «Зенит».
Тимощук никак не осудил действия оккупантов, а наоборот сказал следующее:
«Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковые мышление и менталитет. Зенит - мой дом, я не планирую никуда уезжать».
А в 2024 году Тимощук и обратился в арбитражный суд в Швейцарии, обжаловал решение УАФ и требовал вернуть ему спортивные звания. Осенью того же года Анатолий суд выиграл. Однако, Украинская ассоциация свою позицию не изменила.