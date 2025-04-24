Бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу отклонил приглашение на матч легенд российского клуба "зенит", который состоится 25 мая. Однако за петербуржцев планирует сыграть украинский предатель анатолий тимощук и португалец Нани, передает УНН.

Детали

Как сообщила пресс-служба "зенита", 25 мая 2025 года клуб отпразднует свое столетие, в честь чего планируется организовать матч легенд, в котором планируют принять участие бывшие игроки "зенита", в частности итальянец Доменико Кришито, бельгиец Нико Ломбертс, португалец Данни, а также украинец анатолий тимощук.

В клубе добавили, что список гостей будет известен позже, однако, по информации росСМИ, свое желание принять участие в матче выразил экс-вингер "Манчестер Юнайтед", "Спортинга" португалец Нани.

"38-летний португалец получил положительные отзывы о петербурге, "зените" и его инфраструктуре от своих земляков - экс-игрока команды Мигеля Данни и бывшего тренера Андре Виллаша-Боаша", - сообщают росСМИ.

Также визит в россию подтвердил Андре Виллаш-Боаш.

По информации росСМИ, клуб приглашал бывшего тренера киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирчу Луческу, который тренировал "зенит" в сезоне 2016-2017, однако Луческо ответил отказом.

Также не подтвердил свой визит в россию экстреннер "зенита" Властимил Петржела. Российские СМИ сообщают, что Петржела "тепло отреагировал на приглашение и очень хотел приехать", но из-за возможной негативной реакции и давления в Чехии его поездка в россию маловероятна.

Кроме того, в санкт-петербург отказались ехать экс-игрок "зенита" испенец Хави Гарсия, бельгиец Аксель Витсель, выступающий за мадридский "Атлетико", а также тренер сборной Италии Лучано Спалетти. Также под вопросом участие бразильского нападающего Халка, который в свое время выступал за "зенит".

Напомним

11 марта 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение лишить тимощука тренерской лицензии уровня Pro, государственных наград, почетных званий, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины, исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ, а также запретить ему заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

После полномасштабного вторжения тимощук присоединился к сбору средств на российском аукционе для курской области.

В феврале этого года председатель УАФ Андрей Шевченко категорически заявил, что его бывший напарник по сборной анатолий тимощук может навсегда забыть о своих титулах в украинском футболе.