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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
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Експартнери Шевченка по “Челсі” Дрогба та Кудічіні планують приїхати на турнір до москви

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Дідьє Дрогба та Карло Кудічіні, які грали за Україну, візьмуть участь у гала-матчі в москві на честь 20-річчя перемоги цска в Кубку УЄФА.

Експартнери Шевченка по “Челсі” Дрогба та Кудічіні планують приїхати на турнір до москви

Колишні партнери Андрія Шевченка по лондонському "Челсі" форвард Дідьє Дрогба та голкіпер Карло Кудічіні, який грав у благодійному матчі на підтримку України, планують вирушить до росії, щоб зіграти в гала-матчі на честь 20-річчя перемоги московського "цска" в Кубку УЄФА. Про це повідомляє пресслужба "цска", передає УНН.

Деталі

Дідьє Дрогба - учасник гала-матчу 18-го травня на ВЕБ Арені. Івуарійський нападник посилить команду світових зірок, які зіграють проти червоно-синіх легенд 

 - повідомили в “цска”. 

Напередодні в клубі заявили, що участь в матчі візьмуть бразильці Рожеріо Фіделіс та Мігел, а також італієць Пауло Каннаваро, брат якого - Фабіо Каннаваро - грали у Game4Ukraine у 2023 році, яка була присвячена збору коштів для допомоги у відбудові українських об’єктів та інфраструктури, які постраждали від російського вторгнення в Україну.

Окрім того, ще один учасник матчу Game4Ukraine Карло Кудічіні планує також зіграти поєдинок проти "цска".

Доповнення

Раніше повідомлялось, що "цска" 18 травня планує провести матч, присвячений 20-річчю перемоги в Кубку УЄФА. Матч планується провести між командами "цска-2005", складом який переміг у фіналі Кубку УЄФА, та "збірною Кубку УЄФА".

В цьому матчі планує взяти участь колишній півзахисник збірної Франції, мадридського "Реала", лондонського "Челсі" Клод Макелеле, який також, як і Кудічіні, два роки тому зіграв за команду Андрія Шевченка в благодійному матчі на підтримку України.

Легенда Франції Клод Макелеле погодився приїхати на турнір до москви: раніше футболіст грав у матчі на підтримку України30.04.25, 22:24 • 5955 переглядiв

Нагадаємо

Колишній форвард римської "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті відвідав росію, щоб взяти участь у церемонії "Рейтинг букмекерів", який пройде у москві. У мережі Тотті нарвався на критику, зокрема користувачі пишуть, що легенда "Роми" продалася за рублі, та запитують в нього, чи приїде він до Кривого Рогу, де росіяни вбили 20 людей.

Водночас колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу відхилив запрошення на матч легенд російського клубу "зеніт", який відбудеться 25 травня. Проте за петербужців планує зіграти український зрадник анатолій тимощук та португалець Нані.

Павло Башинський

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