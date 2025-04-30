Колишній півзахисник збірної Франції, мадридського "Реала", лондонського "Челсі" Клод Макелеле вирушить до росії, щоб зіграти в гала-матчі на честь 20-річчя перемоги московського "цска" в Кубку УЄФА. Два роки тому Макелеле зіграв за команду Андрія Шевченка в благодійному матчі на підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу "цска".

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Як заявили в клубі, "цска" 18 травня планує провести матч, присвячений 20-річчю перемоги в Кубку УЄФА. Тоді команда під керівництвом Валерія Газзаєва, який, до слова, в 2010-х роках керував київським "Динамо", вперше в історії завоювала Кубок УЄФА 2005 року, обігравши у фіналі "Спортинг" з рахунком 3:1.

Зазначимо, що матч планується провести між командами "цска-2005", складом який переміг у фіналі Кубку УЄФА, та "збірною Кубку УЄФА".

Пресслужба "цска" повідомила, що за "збірну Кубку УЄФА" зіграють колумбійський захисник Маріо Єпес, який виступав за "Мілан" та "ПСЖ", камерунець Жеремі Нжитап, бразилець, чемпіон світу 2002 року в складі збірної Бразилії Андерсон Полга.

Окрім того, до росії приїде переможець Ліги Чемпіонів, чемпіон Іспанії, Франції та Англії, срібний призер чемпіонату Світу Клод Макелеле.

Зазначимо, що у серпні 2023 року у Лондоні відбувався благодійний футбольний матч, щоб зібрати гроші для ініціативи United24 на допомогу у відбудові українських об’єктів та інфраструктури, які постраждали від російського вторгнення в Україну.

Саме в тому поєдинку зіграв також Макелеле.

Нагадаємо

Колишній форвард римської "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті відвідав росію, щоб взяти участь у церемонії "Рейтинг букмекерів", який пройде у москві. У мережі Тотті нарвався на критику, зокрема користувачі пишуть, що легенда "Роми" продалася за рублі, та запитують в нього, чи приїде він до Кривого Рогу, де росіяни вбили 20 людей.

Колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу відхилив запрошення на матч легенд російського клубу "зеніт", який відбудеться 25 травня. Проте за петербужців планує зіграти український зрадник анатолій тимощук та португалець Нані.