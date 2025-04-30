Бывший полузащитник сборной Франции, мадридского "Реала", лондонского "Челси" Клод Макелеле отправится в россию, чтобы сыграть в гала-матче в честь 20-летия победы московского "цска" в Кубке УЕФА. Два года назад Макелеле сыграл за команду Андрея Шевченко в благотворительном матче в поддержку Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу "цска".

Детали

Как заявили в клубе, "цска" 18 мая планирует провести матч, посвященный 20-летию победы в Кубке УЕФА. Тогда команда под руководством Валерия Газзаева, который, к слову, в 2010-х годах руководил киевским "Динамо", впервые в истории завоевала Кубок УЕФА 2005 года, обыграв в финале "Спортинг" со счетом 3:1.

Отметим, что матч планируется провести между командами "цска-2005", составом который победил в финале Кубка УЕФА, и "сборной Кубка УЕФА".

Пресс-служба "цска" сообщила, что за "сборную Кубка УЕФА" сыграют колумбийский защитник Марио Йепес, выступавший за "Милан" и "ПСЖ", камерунец Жереми Нжитап, бразилец, чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Андерсон Полга.

Кроме того, в россию приедет победитель Лиги Чемпионов, чемпион Испании, Франции и Англии, серебряный призер чемпионата Мира Клод Макелеле.

Отметим, что в августе 2023 года в Лондоне проходил благотворительный футбольный матч, чтобы собрать деньги для инициативы United24 на помощь в восстановлении украинских объектов и инфраструктуры, пострадавших от российского вторжения в Украину.

Именно в том поединке сыграл также Макелеле.

Напомним

Бывший форвард римской "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти посетил россию, чтобы принять участие в церемонии "Рейтинг букмекеров", который пройдет в москве. В сети Тотти нарвался на критику, в частности пользователи пишут, что легенда "Ромы" продалась за рубли, и спрашивают у него, приедет ли он в Кривой Рог, где россияне убили 20 человек.

Бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу отклонил приглашение на матч легенд российского клуба "зенит", который состоится 25 мая. Однако за петербужцев планирует сыграть украинский предатель анатолий тимощук и португалец Нани.