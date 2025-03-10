Британия обещает разблокировать €2,7 млрд от продажи "Челси": Лондон хочет перенаправить средства Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает разблокировать 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд евро) замороженных средств от продажи ФК "Челси" российским миллиардером Романом Абрамовичем более двух лет назад, средства, которые британское правительство заморозило и хочет перенаправить Украине, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал предпринять "действия", которые могут включать в себя начало судебного разбирательства с целью разблокировать 2,3 млрд фунтов стерлингов, замороженных после продажи футбольного клуба "Челси" российским миллиардером Романом Абрамовичем более двух лет назад", - пишет издание.

Как указывает издание, "средства, которые правительство Великобритании заморозило и хочет перенаправить Украине, в течение последних двух лет лежали на банковском счете специального фонда, в то время как переговоры о том, как именно следует использовать эти деньги, затягиваются".

"Я разочарован тем, что этого не произошло, это правда, - и что деньги нужно распределить, их нужно использовать", - сказал Лэмми Financial Times в Токио. Он сказал, что переходит к "подходу, ориентированному на действия", чтобы попытаться выйти из тупика.

Он подчеркнул, что его "первым инстинктом было не судебное разбирательство", потому что этот путь "требует времени", хотя люди, знакомые с его мышлением, сказали, что обращение в суд для решения проблемы является одним из вариантов на столе. Достижение соглашения с фондом, который будет создан для управления наличными, остается другим вариантом.

Хотя он признал, что вокруг этого вопроса есть "юридические сложности", он поклялся: "Я полон решимости увидеть, как эти деньги пойдут, и сделать все возможное, чтобы это произошло".

Позиция правительства Великобритании заключается в том, что деньги должны быть потрачены внутри Украины, в то время как обсуждаемый фонд - в котором участвует бывший генеральный директор ЮНИСЕФ в Великобритании Майк Пенроуз - настаивает на гибкости в поддержке беженцев, бежавших от войны, как ранее сообщили FT люди, знакомые с противостоянием.

В сообщении на сайте "Челси" в марте 2022 года - в том же месяце, когда он был помещен Великобританией под санкции - Абрамович сказал, что фонд будет "на благо всех жертв войны в Украине", в том числе путем предоставления "критически важных средств на неотложные и непосредственные нужды жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению".

Заявление Лэмми прозвучало на фоне того, как США приостановили военную помощь Украине. Ссылаясь на "срочность момента" и необходимость активизировать усилия по оказанию помощи Украине, он сказал: "Я пристально изучаю этот вопрос".

Министр иностранных дел Великобритании также поддержал идею нового многостороннего оборонного банка на этой неделе, чтобы помочь Великобритании и Европе финансировать расширение их обороны.

Министерство иностранных дел страны заявило: "Это правительство прилагает все усилия, чтобы обеспечить, чтобы доходы от продажи футбольного клуба "Челси" достигли гуманитарных целей в Украине как можно скорее. В настоящее время доходы заморожены на банковском счете Великобритании, пока создается новый независимый фонд для управления и распределения денег".

"Британские чиновники продолжают вести переговоры с представителями г-на Абрамовича, экспертами и международными партнерами, и мы удвоим наши усилия для достижения урегулирования", - говорится в заявлении.

Представитель Абрамовича не сразу ответил на запрос о комментарии.