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Британія обіцяє розблокувати €2,7 млрд від продажу "Челсі": Лондон хоче перенаправити кошти Україні

Київ • УНН

 • 16561 перегляди

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі має намір розблокувати заморожені кошти від продажу "Челсі" Абрамовичем. Уряд хоче направити 2,3 млрд фунтів на допомогу Україні.

Британія обіцяє розблокувати €2,7 млрд від продажу "Челсі": Лондон хоче перенаправити кошти Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі обіцяє розблокувати 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд євро) заморожених коштів від продажу ФК "Челсі" російським мільярдером Романом Абрамовичем, кошти, які британський уряд заморозив і хоче перенаправити Україні, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити "заходів", які можуть включати в себе початок судового розгляду з метою розблокувати 2,3 млрд фунтів стерлінгів, заморожених після продажу футбольного клубу "Челсі" російським мільярдером Романом Абрамовичем більше ніж два роки тому", - пише видання.

Як зазначає видання, "коштів, які уряд Великої Британії заморозив і хоче перенаправити Україні, протягом останніх двох років лежали на банківському рахунку спеціального фонду, у той час як переговори про те, як саме слід використовувати ці гроші, затягуються".

"Я розчарований тим, що цього не сталося, це правда, - і що гроші потрібно розподілити, їх потрібно використовувати", - сказав Леммі Financial Times у Токіо. Він сказав, що переходить до "підходу, орієнтованого на дії", щоб спробувати вийти з глухого кута.

Він підкреслив, що його "першим інстинктом було не судове розглядання", тому що цей шлях "вимагає часу", хоча люди, знайомі з його мисленням, сказали, що звернення до суду для вирішення проблеми є одним з варіантів на столі. Досягнення угоди з фондом, який буде створений для управління грошима, залишається іншим варіантом.

Хоча він визнав, що навколо цього питання є "юридичні складнощі", він поклявся: "Я сповнений рішучості побачити, як ці гроші підуть, і зробити все можливе, щоб це сталося".

Позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що гроші повинні бути витрачені всередині України, у той час як обговорюваний фонд - у якому бере участь колишній генеральний директор ЮНІСЕФ у Великій Британії Майк Пенроуз - наполягає на гнучкості в підтримці біженців, які втекли від війни, як раніше повідомили FT люди, знайомі з протистоянням.

У повідомленні на сайті "Челсі" в березні 2022 року - у тому ж місяці, коли він потрапив під санкції Великої Британії - Абрамович сказав, що фонд буде "на благо всіх жертв війни в Україні", у тому числі шляхом надання "критично важливих коштів на термінові та нагальні потреби жертв, а також підтримки довгострокової роботи з відновлення".

Заява Леммі прозвучала на фоні того, як США призупинили військову допомогу Україні. Посилаючись на "терміновість моменту" і необхідність активізувати зусилля з надання допомоги Україні, він сказав: "Я уважно вивчаю це питання".

Міністр закордонних справ Великої Британії також підтримав ідею нового багатостороннього оборонного банку цього тижня, щоб допомогти Великій Британії та Європі фінансувати розширення їхньої оборони.

Міністерство закордонних справ країни заявило: "Цей уряд докладає всіх зусиль, щоб забезпечити, щоб доходи від продажу футбольного клубу "Челсі" досягли гуманітарних цілей в Україні якомога швидше. Наразі доходи заморожені на банківському рахунку Великої Британії, поки створюється новий незалежний фонд для управління та розподілу грошей".

"Британські чиновники продовжують вести переговори з представниками пана Абрамовича, експертами та міжнародними партнерами, і ми подвоїмо наші зусилля для досягнення врегулювання", - ідеться в заяві.

Представник Абрамовича не одразу відповів на запит про коментар.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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