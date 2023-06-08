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Лига Конференций УЕФА: "Вест Хэм" стал победителем турнира, обыграв "Фиорентину"

Киев • УНН

 • 963690 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Английский "Вест Хэм" победил итальянскую "Фиорентину" в финале Лиги Конференций УЕФА, пишет УНН.

Лига Конференций УЕФА: "Вест Хэм" стал победителем турнира, обыграв "Фиорентину"

Детали

Так, "Вест Хэм" победил "Фиорентину" со счетом 2:1 на стадионе "Эден Арена" в Праге.

Мохамед Саид Бенрахма отрывает счет на 62-й минуте матча, забив пенальти в ворота итальянцев. Однако, "Фиорентина" отыгралась уже на 67-й минуте - отличился Джакомо Бонавентура.

Гол Джеррода Боуэна на последней минуте основного времени принес "Вест Хэму" долгожданную победу. Она гарантирует английской команде место в групповом этапе Лиги Европы в следующем году.

Дополнение

Лига Конференций – молодой и третий по престижности еврокубковый турнир. Первый розыгрыш состоялся в сезоне 2021/22. Победителем стала итальянская "Рома", которая в финале со счётом 1:0 победила нидерландский "Фейенорд".

"Фиорентина" и "Вест Хэм" имели по одной победе в Кубке обладателей кубков (турнире, который прекратил своё существование после сезона 1998/99 – ред.). Итальянская команда в 1961 году стала первым обладателем этого трофея, английская команда выигрывала Кубок обладателей кубков в 1965 году.

Так что, для "Вест Хэма" это первый еврокубок с 1965 года.

Напомним

Украинский футболист и тренер Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.

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